Cardul Panini cu Lionel Messi care l-a îmbogățit pe vânzătorul lui. Câte milioane de dolari a costat

De: Daniel Matei 17/01/2026 | 00:50
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia

Un card Panini Mega Cracks cu Lionel Messi din 2004-2005, evaluat cu un scor perfect de 10 de către Professional Sports Authenticator, o companie de evaluare, a fost vândută pentru 1,5 milioane de dolari prin intermediul rețelei de vânzări private a Fanatics Collect.

Tranzacția a avut loc în toamna anului trecut. Acquir, o piață de vânzări private de lux fondată la sfârșitul anului 2023, a reprezentat vânzătorul cardului, iar tranzacția a fost una record, informează ESPN.

Cardul îl reprezintă pe atacantul argentinian în sezonul 2004/05, primul său sezon complet la Barcelona. Vândut pe o platformă privată de tranzacții online, obiectul nu a fost afișat public.

Este cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un card legat de un jucător de fotbal, depășind cei 1,33 milioane de dolari plătiți pentru un card Alifabolaget cu Pele din 1958 într-o licitație privată din 2022. De asemenea, Goldin Auctions a intermediat o licitație privată de 1,1 milioane de dolari pentru un alt exemplar al cardului, de asemenea, evaluat cu 10 de către PSA.

Cardul cu Lionel Messi a stabilit un nou record pe piață

Rețeaua privată de vânzări a Fanatics Collect pune în legătură cumpărătorii de top cu carduri care nu sunt recunoscute public pentru vânzare; rețeaua este rezervată tranzacțiilor de 10.000 de dolari și mai mult. În prima lună completă de funcționare a rețelei, aceasta a generat 8 milioane de dolari în „30-40 de tranzacții”, scrie sursa citată.

Recunoscut de cei mai mari colecționari din lume, PSA (Professional Sports Authenticator), organizația care certifică autenticitatea fiecărui card, a evaluat obiectul ca fiind într-o stare perfectă (10 din 10 pe scara de notare). Expertiza a confirmat că există 838 de exemplare ale acestui card în lume.

Reţeaua de vânzări private a Fanatics Collect pune laolaltă cumpărători cu acele carduri despre care nu se ştie în mod public că sunt de vânzare. Recordul precedent, stabilit în 2022, era reprezentat de achiziția unui card cu legenda braziliană Pele, de la Campionatul Mondial din 1958. Acea tranzacție ajunsese la 1,33 milioane de dolari.

