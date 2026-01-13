Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Lionel Messi recunoaște că soția sa, Antonela, nu îi mai oferă cadouri. Care este motivul

Lionel Messi recunoaște că soția sa, Antonela, nu îi mai oferă cadouri. Care este motivul

De: Daniel Matei 13/01/2026 | 22:50
Lionel Messi recunoaște că soția sa, Antonela, nu îi mai oferă cadouri. Care este motivul
Sursa foto: Profimedia

Lionel Messi a devenit una dintre cele mai strălucitoare vedete ale fotbalului. Cu toate acestea, în afara terenului, strălucește cu aceeași intensitate.

Partenera sa de viață, soția și mama celor trei copii ai săi, Antonela Roccuzzo, a intrat în viața lui Leo când acesta avea 6 ani. După atâția ani petrecuți împreună, Messi a dezvăluit cum continuă să o facă să se îndrăgostească de el, scrie Marca.

Legătura lor a început când erau doar doi copii. Când Messi și-a început cariera de fotbalist, cei doi s-au îndepărtat, deși au păstrat legătura prin e-mail până în 2010, când Leo a prezentat-o ​​ca fiind iubita lui oficială, cu puțin timp înainte de Cupa Mondială din Africa de Sud. În noiembrie 2012, s-a născut primul lor copil împreună, Thiago, urmat de Mateo în septembrie 2015. Ei au decis apoi să se căsătorească pe 30 iunie 2017, iar aproape un an mai târziu, în martie 2028, cuplul a avut un al treilea copil, Ciro.

După atâția ani împreună, sesiuni de antrenament, rutine și programul școlar al copiilor lor, Lionel a dezvăluit cum a reușit să consolideze și să mențină vie dragostea dintre el și soția sa. Într-un interviu acordat canalului de streaming argentinian LuzuTV, căpitanul echipei Inter Miami și-a dezvăluit secretul.

„Nu sunt foarte demonstrativ, dar am latura mea romantică”, a spus el, explicând că sunt zile în care trec ore întregi fără să o vadă pe Antonela, așa că se asigură că îi lasă mici cadouri de zi cu zi pentru a o face să știe că se gândește la ea.

De ce nu mai primește Lionel Messi cadouri de la soția sa

Mijlocașul argentinian a recunoscut că nu știe să se bucure atunci când primește un cadou, motiv pentru care soția lui a renunțat să-i mai ofere atenții.

„Sunt foarte atent la detalii. Îi las mereu ceva lui Anto, un mic cadou. Îmi este greu să exprim asta, dar oamenii pe care îi iubesc cu adevărat vreau să fie mereu foarte bine. Anto a încetat să-mi mai ofere cadouri, pentru că nu arătam că îmi plăceau. Îmi place să-i fac fericiți pe cei pe care îi iubesc”, a povestit el.

Cel mai titrat fotbalist din istorie și-a completat camera cu trofee și cu titlul din MLS, câștigat în 2025 cu Inter Miami. Superstarul mondial a reușit 35 de goluri și 23 de pase decisive în 34 de meciuri în MLS anul trecut, fiind artizanul primului titlu din istoria echipei lui David Beckham.

După doi ani și jumătate la Inter Miami, Lionel Messi a ajuns la un bilanț impresionant în tricoul roz. Are 77 de goluri marcate și 44 de assist-uri în 88 de meciuri.

