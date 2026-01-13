Matt Damon a ajuns la aceeași greutate pe care o avea în liceu. La ce aliment a renunțat actorul

Actorul Matt Damon spune că a reușit să slăbească foarte mult în ultima perioadă printr-o schimbare foarte simplă în dietă, iar acum are aproximativ aceeași greutate ca în perioada liceului.

În timpul unei apariții la podcastul „New Heights”, Damon a vorbit despre cum s-a pregătit pentru cel mai recent rol al său din „The Odyssey”.

„Eram într-o formă foarte bună. Am slăbit mult. A spus că mă vrea suplu, dar puternic. E un lucru ciudat”, le-a spus Damon gazdelor Jason și Travis Kelce, referindu-se la regizorul filmului, Christopher Nolan.

Pentru a obține acel fizic, Damon a spus că a eliminat glutenul din dieta sa, scrie Business Insider.

„La propriu, doar datorită acestui lucru pe care l-am făcut cu medicul meu, am încetat să mai mănânc gluten. Înainte, aveam între 83 și 90 de kilograme. Am făcut tot filmul ăla la 76 de kilograme. Nu am mai fost atât de ușor din liceu. Așa că a fost nevoie de mult antrenament și o dietă foarte strictă”, a povestit Matt Damon.

Damon a mai spus că decizia a fost una bună și că metoda a fost una extrem de simplă pentru el.

Cum a reușit Matt Damon să slăbească

Actorul a spus că lucrează cu un antrenor personal și că sportul este parte a rutinei sale zilnice, motiv pentru care a reușit să slăbească și, mai mult, să păstreze greutatea la care a ajuns.

Actorul a adăugat că nu a mai mâncat gluten de atunci. Glutenul este o proteină care se găsește în cereale precum grâul, orzul și secara. Dieta fără gluten este adesea adoptată din motive medicale sau digestive, inclusiv pentru a gestiona simptomele bolii celiace. Pentru majoritatea oamenilor, glutenul nu este neapărat dăunător.

„Dovezile sugerează că, pentru sănătatea generală, accentul ar trebui pus pe o dietă completă, minim procesată, bazată pe plante, care poate include cereale care conțin gluten”, a declarat Grace Fjeldberg, dietetician înregistrat la Mayo Clinic Health System, pentru Business Insider în 2021. În ciuda popularității sale, o dietă fără gluten nu duce neapărat la pierderea în greutate și nu este o abordare universală pentru o sănătate mai bună, notează sursa citată.

