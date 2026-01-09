Ce ritual aveau Demi Moore și Bruce Willis în timpul mariajului. Ani de zile s-au ținut de el

Demi Moore a făcut dezvăluiri nemaiauzite până acum despre mariajul său cu actorul Bruce Willis.

În timp ce vorbea cu Kate Hudson în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri la o proiecție specială a celui mai recent film al lui Hudson, Song Sung Blue, la Soho House din Los Angeles, actrița, în vârstă de 63 de ani, a dezvăluit cum filmul a ocupat un loc special în inima ei. Totodată, ea a făcut referire și la aspecte mai puțin cunoscute din relația sa cu Bruce Willis, cu care a fost căsătorită între 1987 și 2.000, scrie Daily Mail.

„Este o chestie puțin personală, dar Bruce a avut întotdeauna în fiecare săptămână Ziua Neil Diamond”, a povestit Moore.

Actrița a relatat că ea și Willis sunt mari fani ai cântecelor lui Neil Diamond și că îi ascultau muzica des în timpul celor 13 ani de căsnicie. Neil Diamond este cunoscut pentru piese de succes precum „Sweet Caroline”, „Forever In Blue Jeans” și „September Morn”.

Demi Moore a adăugat că într-o zi Willis a pus piesele lui Diamond, iar când aceasta l-a întrebat de ce o face, actorul i-a răspuns că „Este ziua Neil Diamond”. De atunci, acest lucru a devenit o readiție pentru cuplu.

„A continuat să facă asta ani de zile. Era un mare fan Neil. Și eu la fel!”, a povestit actrița.

Willis, în vârstă de 70 de ani, și Diamond, în vârstă de 84 de ani, sunt amândoi de pe Coasta de Est: vedeta de cinema a crescut în New Jersey, în timp ce cântărețul a crescut în Brooklyn, New York.

Demi Moore și Bruce Willis au rămas prieteni

Chiar dacă s-au despărțit în 2.000, Moore și Willis au rămas în continuare foarte apropiați, chiar dacă fiecare și-a refăcut viața după mariaj.

„Încă o iubesc pe Demi. Suntem foarte apropiați. Avem trei copii pe care îi vom crește în continuare împreună și probabil suntem la fel de apropiați acum ca întotdeauna. Ne dăm seama că avem un angajament pe viață față de copiii noștri. Prietenia noastră continuă”, a declarat Willis, care s-a căsătorit cu Emma Heming Willis în 2009, pentru Rolling Stone în decembrie 2000.

Moore a participat la nunta lor alături de soțul ei de atunci, Ashton Kutcher. Demi Moore și Bruce Willis au împreună trei copii: Rumer, 37 de ani, Scout, 34 de ani, și Tallulah, în vârstă de 31 de ani.

CITEȘTE ȘI:

Patroana clubului din Crans-Montana a fost surprinsă plângând înainte de a ajunge la audieri

Doliu în showbiz! Un cunoscut chef a murit după o luptă lungă cu o boală grea