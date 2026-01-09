Patroana clubului din Crans-Montana a fost surprinsă plângând înainte de a ajunge la audieri

Proprietarii barului Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana care a luat foc înainte de Revelion au ajuns vineri la Parchet pentru a fi audiați în dosarul privind incendiul care a dus la moartea a zeci de persoane.

Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, și soția sa, Jessica, în vârstă de 40 de ani, sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală prin neglijență și incendiere prin neglijență, scrie Daily Mail.

Cuplul a fost fotografiat la sosirea la o audiere în Sion, capitala cantonului Valais, Jessica Moretti fiind surprinsă în lacrimi în timp ce cei doi își croiau drum printr-o mulțime de fotografi.

Audierea a avut loc în contextul în care Elveția marchează o zi de doliu național pentru zecile de persoane, majoritatea adolescenți, ucise în urma incendiului care a devastat clubul de noapte din stațiunea de schi. La puțin peste o săptămână după tragedia de la barul Le Constellation din Crans-Montana, soldată cu 40 de morți și 116 răniți, mii de oameni s-au adunat pentru a ține un moment de reculegere, scrie sursa citată.

Patroana clubului ar fi fost „văzută ieșind cu teancuri de bani din clădirea în flăcări”

Patroana barului elvețian unde 40 de persoane au murit într-un incendiu în timp ce sărbătoreau Anul Nou ar fi fost filmată fugind cu o cutie plină de bani în timp ce localul ardea.

Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, este acuzată că a ignorat situația oamenilor care se aflau în local în timp ce flăcările mistuiau Le Constellation și că a fugit cu încasările din seara respectivă, susține prea italiană.

Ea este deja anchetată pentru omor din culpă, precum și pentru vătămarea corporală a altor 119 persoane care au suferit arsuri grave în timp ce sărbătoreau Revelionul în Alpii Elvețieni. Femeia, care are cetățenie franceză, a suferit o arsură la unul dintre brațe în timp ce incendiul a cuprins Le Constellation, iar un ziar francez aduce în discuție dacă această rană a fost „suferită în timp ce recupera casa de marcat”.

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni.

