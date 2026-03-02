Kendall Jenner, declarație controversată: „Sunt prea ocupată pentru a avea copii”. Ce priorități are acum vedeta

Se pare că vedeta americană Kendall Jenner nu se grăbește să țină pasul cu surorile ei atunci când vine vorba de copii. Într-o declarație recentă, modelul a declarat că, deși are în plan ca la un moment dat să devină mamă, acest lucru nu reprezintă o prioritate pentru ea.

De aceea, supermodelul a împărtășit că, deși „bineînțeles” că își dorește copii în viitor, nu se grăbește, scrie eonline.com.

„Vreau să am câțiva, dar nu imediat. Vreau să mă asigur că le pot dedica mult timp și, deocamdată, sunt încă prea ocupată”, a declarat Kendall pentru Vogue France într-un interviu publicat pe 24 februarie.

Și, deși frații lui Kendall, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian și Kylie Jenner, au devenit părinți de mult timp, ea are alte aspirații în acest an.

„Cel mai important lucru va fi să îmi rămân fidelă mie însămi și să continui să mă distrez. Poate suna ca un clișeu, dar este foarte important pentru mine”, a explicat ea despre obiectivele ei pentru 2026.

„Cred că majoritatea femeilor, majoritatea oamenilor, înțeleg asta: când ai 20 de ani, nu știi întotdeauna exact cine ești sau ce vrei, așa că lucrurile pot deveni rapid dificile sau stresante. La fel a fost și pentru mine: când aveam 20 de ani, eram prea stresată și îmi petreceam tot timpul alergând de colo colo. Acum, că am 30 de ani, vreau să mă concentrez pe mine”, a spus ea.

Kendall Jenner nu exclude cu totul ideea de a avea copii

Dar Kendall, care ar fi avut anterior relații cu Bad Bunny și Devin Booker, are și ea ochii ațintiți asupra viitorului. La începutul acestui an, ea a făcut aluzie la lista de nume pe care o are pentru viitorii săi copii.

„Este normal”, a glumit ea în timpul unei apariții din 9 ianuarie la podcastul In Your Dreams. „Îmi plac un nume bun, normal. Un nume frumos, normal.”

După cum a explicat Kendall, nu va adopta tendința pe care frații ei au adoptat-o ​​cu propriii lor copii, cum ar fi fiica de 12 ani a lui Kim, North West, sau fiica de 8 ani a lui Kylie, Stormi Webster.

