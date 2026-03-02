Sarcină secretă în showbiz! Cântărețul și iubita lui vor deveni părinți pentru prima dată

Un cuplu celebru peste Ocean se află în culmea fericirii! Soția unui artist cunoscut a anunțat că este însărcinată cu primul lor copil. Tânără a dat vestea cea mare printr-o postare în mediul online. Influcencerița a revenit în atenția fanilor cu o imagine în care își etalează cu mândrie burtica de gravidă.

Lala Baptiste, în vârstă de 26 de ani, și rapper-ul Jay Cinco, în vârstă de 24 de ani, urmează să devină părinți pentru prima oară. Până în prezent, cei doi nu au dezvăluit dacă vor avea fetiță sau băiețel și nici când copilul va veni pe lume.

Lala Baptiste și rapper-ul Jay Cinco vor avea un copil

Jay Cinco, 24 de ani, și Lala Baptiste, 26 de ani, sunt în al nouălea cer după ce au aflat că vor fi părinți. Creatoarea de conținut nu a mai ezitat să se ascundă și a postat mai multe fotografii de la o ședință foto profesională din timpul unei vacanțe. Jay a mărturisit cât de fericit și de recunoscător se simte pentru această nouă etapă din viața lor. El a declarat că bebelușul îi va apropia și mai mult.

Vestea cea mare a strâns mii de aprecieri și mii de comentarii din partea fanilor, care au ținut să îi felicite pe cei doi în secțiunea de comentarii. Printre cei care au transmis mesaje în mediul online se află și rapperul și creatorul de conținut DDG.

View this post on Instagram A post shared by Jay Cinco 🦇 (@therealjaycincoo)

Când au confirmat relația Jay Cinco și Lala Baptiste

Relația dintre Jay Cinco și Lala Baptiste a intrat în atenția publicului în 2025, de când cei doi au început să se afișeze împreună. În toată această perioadă, cuplul a postat vloguri, imagini din vacanțe și momente din viața de zi cu zi. Chimia dintre cei doi a devenit atât de evidentă încât sarcina nu a fost o surpriză pentru cei care îi urmăresc.

Mai mult decât atât, speculațiile cu privire la o posibilă sarcină au început în urmă cu câteva luni. Lala a atras atras atenția prin ținute largi, motiv pentru care fotografiile postate pe rețelele de socializare au ridicat semne de întrebare în rândul internauților.

Jay Cinco, în vârstă de 24 de ani, este rapper și influencer din California. S-a născut în Los Angeles și și-a construit cariera independent. Artistul a lansat piese inspirate din experiențele sale personale și din mediul în care a trăit. Pe lângă muzică, este activ pe YouTube și pe platformele de streaming. Tânărul reușește să își țină mereu fanii la curent cu proiectele și viața sa personală.

De asemenea, Lala Baptiste este cunoscută pentru activitatea sa din social media, este model și creatoare de conținut. Influencerița are peste un milion de urmăritori pe Instagram. Ea colaborează frecvent cu branduri de modă și beauty și este apreciată pentru stilul său și pentru prezența sa plăcută.

