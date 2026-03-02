Acasă » Știri » Locul 1. ARCMEDIA, liderul în presa online din România cu peste 11 milioane de cititori în luna februarie

De: Redacția CANCAN 02/03/2026 | 16:02
Grupul ARCMEDIA își consolidează poziția de lider al pieței media digitale din România, ocupând locul 1 în clasamentul grupurilor de presă după numărul de cititori unici, pentru a treia lună consecutiv, conform măsurătorilor oficiale SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet).

Potrivit datelor SATI aferente lunii decembrie 2025, Grupul ARCMEDIA a înregistrat 12.852.030 de clienți unici, clasându-se pe primul loc la nivel național. Performanța a fost reconfirmată în ianuarie 2026, când grupul a depășit pragul de 13 milioane de cititori unici (13.041.631), dar și în februarie, cu 11.650.413 de unici, menținându-și conducerea detașată în topul grupurilor de presă din România.

Această evoluție constant ascendentă reflectă încrederea publicului, relevanța editorială și forța portofoliului de branduri media dezvoltate de ARCMEDIA, care acoperă zone-cheie de interes precum știri și analize, business, lifestyle, sănătate, IT&C, educație, știință și auto.

În plus față de audiența record, Grupul ARCMEDIA a generat în februarie 2026 peste 115 milioane de afișări și aproape 62 de milioane de vizite, confirmând nu doar amploarea, ci și angajamentul ridicat al utilizatorilor față de conținutul publicat.

Prin această performanță, ARCMEDIA se poziționează ca cel mai puternic grup de presă online din România, un partener strategic de referință pentru advertiseri și un reper de încredere pentru milioane de cititori.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective

