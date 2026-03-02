Brigitte Pastramă a reușit să plece din Dubai, dar sora ei a rămas acolo! Ce a trăit vedeta când au început atacurile: „Eram panicată”

Conflictul din Orientul Mijlociu este departe de a se încheia, iar vedetele care se aflau în Dubai sau Abu Dhabi ca turiști caută să plece cu orice preț. Brigitte Pastramă, care locuiește acolo de o bună perioadă a prins momentul perfect pentru a fi departe de zona tensionată. O prezentare a noii sale colecții a salvat-o pe vedetă, aceasta aflându-se în Europa, alături de fiica ei și de o bună prietenă de origine iraniană. Tensiunea este însă la cote maxime cu atât mai mult cu cât sora lui Brigitte, Cristina, se află în continuare în Dubai. CANCAN.RO a stat de vorbă cu soția lui Florin Pastramă care ne-a dezvăluit momentele de groază prin care a trecut, dar ne-a făcut și confesiunea că urmează să revină în curând, în ciuda a orice se va întâmpla, în Dubai.

Brigitte Pastramă a trăit ultimele zile cu sufletul la gură. Așa cum știm, vedeta se împarte între Dubai și România, însă mare parte din timp locuiește în capitala luxului din Orientul Mijlociu, acolo unde a și absolvit un Institut de modă. Moda este cea care a salvat-o de această dată, bruneta aflându-se în Milano pentru a-și prezenta noua colecție. Însă, ceea ce ar fi trebuit să fie un moment de împlinire profesională, s-a transformat într-un coșmar din cauza atacurilor din Dubai, dar și a neliniștii că o parte din familia ei se afla încă acolo.

Brigitte a trăit clipe de coșmar! A reușit să plece din Dubai, dar sora ei a rămas: „Eram panicată”

Brigitte ne-a dezvăluit că, din fericire pentru ea, atacurile nu au prins-o în țară! Bruneta era plecată din Dubai tocmai la Milano, acolo unde a avut o prezentare de modă.

„Nu sunt în Dubai, din fericire. Marți am plecat din Dubai, Sara este și ea cu mine, suntem bine. De trei zile suntem la Milano. Cu mine este o prietenă care este originară din Iran și care mă ajută cu hainele. Ea e plecată de cinci ani din Dubai. Era cu mine și mi-a spus că era îngrijorată, dar s-a bucurat că a murit dictatorul acela. Am înțeles că au murit 40.000 de oameni în Iran, au vrut schimbare. Eu ca eu, dar prietena aceasta a mea care este plecată de cinci ani din Iran, într-un final se întoarce. A fost groaznic pentru ea, îți dai seama, nu și-a mai văzut familia de atâția ani”, a spus Brigitte pentru CANCAN.RO.

Cristina, sora lui Brigitte se află, însă, în continuare în Dubai, acolo unde locuiește de ani buni. În momentul în care a aflat de atacurile din Orientul Mijlociu, soția lui Florin Pastramă a contactat-o de urgență pe sora ei pentru a se asigura că totul este bine acasă.

„Sora mea este în Dubai, știi că ea stă în aceeași comunitate cu mine. Este bine, am sunat-o imediat că eram panicată când am aflat. Am întrebat-o dacă este ok casa, îți dai seama că mi-a fost frică să pierd 500.000 de euro, chiar mai mult, că atat valorează casa mea de acolo. Din fericire, sora mea m-a asigurat că e totul ok”, a spus Brigitte.

Soția lui Florin Pastramă vrea să revină în Dubai: „Nu îmi mai e teamă! Am de prezentat o colecție”

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac aerian efectuat de forțele armate ale SUA și Israel asupra Iranului în urmă cu două zile. În urma acestui fapt, conflictul nu s-a încheiat, dimpotrivă, s-a extins până în Liban. În ciuda pericolelor care sunt încă prezente în zonă, Brigitte spune că ea se va întoarce în Dubai în aprilie, căci are acolo o prezentare de modă.

„Eu plec din Milano, dar revin în România până în aprilie, apoi revin în Dubai că pe 11 aprilie am prezentare de modă la Burj al Arab, Fashion Week Dubai. Următoarea prezentare din afara țării va fi în Dubai, se termină totul până atunci. Nu îmi mai e teamă din moment ce a murit acel lider, el e cel care a dat comanda, a murit. S-a schimbat regimul, gata. Nu are cine să dicteze armatei așa că nu o să mai fie niciun război!”, susține ea pentru CANCAN.RO.

Și, că tot a venit vorba despre prezentarea de modă, așa cum vă spuneam, Brigitte Pastramă se afla în Milano în scop profesional. Anul trecut, vedeta a absolvit un Institut de modă din Dubai, iar acum a prezentat colecția sa de rochii de mireasă la Milano Fashion Week. Prezentarea a fost cu atât mai emoționantă cu cât fiica ei, Sara, a debutat ca model în colecția mamei sale.

„Am avut prezentarea colecției mele la Milano Fashion Week, am luat locul I la Haute-Couture cu o rochie de mireasă. Fiica mea, Sara, a debutat ca model pentru mine și a defilat pentru colecția mea la Milano Fashion Week. O să am prezentare după cea din Dubai la Burj al Araab, la Cannes și la Monte Carlo.Florin lucrează la Magic Castle, dar m-a ajutat și cu colecția mea. El e în România acum, dar o să ne vedem când mergem în Dubai”, a mai susținut ea.

