Clipe de coșmar pentru Emily Burghelea, după închiderea spațiului aerian: „Nu cred că vom reuși să ajungem în țară prea curând”

Primăvara a început cu planuri mari pentru Emily Burghelea, dar s-a transformat rapid într-un test al răbdării, cu multe necunoscute. În timp ce se pregătea să sărbătorească începutul sezonului și să-și continue rutina pentru a reveni la cea mai bună formă după a treia sarcină, a rămas blocată în Mauritius, cu întreaga familie, din cauza închiderii spațiului aerian, după bombardamentele din Emirate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, influencerița a dat toate detaliile.

Planul inițial al familiei era să părăsească Mauritius, cu escală în Dubai, urmând ca mai apoi să se întoarcă acasă. Însă din cauza restricțiilor de zbor, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Vedeta a verificat toate opțiunile disponibile, însă toate zborurile sunt complet ocupate până pe 8 martie.

Emily Burghelea, blocată cu familia în Mauritius

Chiar dacă de 1 Martie doamnele și domnișoarele primesc flori și mărțișoare, Emily Burghelea nu s-a putut bucura pe deplin de această sărbătoare românească. Ar fi trebuit să plece mâine acasă, cu întreaga familie, însă din cauza situației delicate din Emirate, planurile i-au fost date peste cap. Toate rutele sunt sold out, iar foarte mulți turiști se află în aceeași situație.

Oficial mai sunt 3 luni până la vară, așa că mărțișorul mi-a adus și mai multă motivație să fiu în cea mai bună formă a mea, după a treia sarcină! Fiind în Mauritius nu am primit nici zambile, nici ghiocei, dar nu este încă timpul pierdut! Poate până la finalul zilei se găsește un buchețel pe undeva și pentru mine! Primăvara a început cu o veste neașteptată. Suntem blocați în Mauritius, cu toată familia. Spațiul aerian este închis, aveam escală în Dubai, trebuia să plecăm mâine spre casă, însă nu cred că vom reuși să ajungem prea curând în țară. Am verificat toate rutele posibile, nu este nimic disponibil până pe 7/8 martie, cu nicio escală, în altă parte; toate rutele sunt sold out. Cazarea noastră se încheie mâine, iar din cauza că foarte mulți turiști sunt în aceeași situație ca noi, va fi puțin complicat să rezolvăm situația, dar vom vedea mâine cum decurg lucrurile…. Urați-ne noroc, a declarat Emily Burghelea pentru CANCAN.RO.

