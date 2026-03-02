Acasă » Exclusiv » Clipe de coșmar pentru Emily Burghelea, după închiderea spațiului aerian: „Nu cred că vom reuși să ajungem în țară prea curând”

Clipe de coșmar pentru Emily Burghelea, după închiderea spațiului aerian: „Nu cred că vom reuși să ajungem în țară prea curând”

De: Andrei Iovan 02/03/2026 | 05:50
Clipe de coșmar pentru Emily Burghelea, după închiderea spațiului aerian: Nu cred că vom reuși să ajungem în țară prea curând
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Primăvara a început cu planuri mari pentru Emily Burghelea, dar s-a transformat rapid într-un test al răbdării, cu multe necunoscute. În timp ce se pregătea să sărbătorească începutul sezonului și să-și continue rutina pentru a reveni la cea mai bună formă după a treia sarcină, a rămas blocată în Mauritius, cu întreaga familie, din cauza închiderii spațiului aerian, după bombardamentele din Emirate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, influencerița a dat toate detaliile. 

Planul inițial al familiei era să părăsească Mauritius, cu escală în Dubai, urmând ca mai apoi să se întoarcă acasă. Însă din cauza restricțiilor de zbor, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Emily Burghelea a rămas blocată cu familia în Mauritius. sursa – social media

Vedeta a verificat toate opțiunile disponibile, însă toate zborurile sunt complet ocupate până pe 8 martie.

Emily Burghelea, blocată cu familia în Mauritius

Chiar dacă de 1 Martie doamnele și domnișoarele primesc flori și mărțișoare, Emily Burghelea nu s-a putut bucura pe deplin de această sărbătoare românească. Ar fi trebuit să plece mâine acasă, cu întreaga familie, însă din cauza situației delicate din Emirate, planurile i-au fost date peste cap. Toate rutele sunt sold out, iar foarte mulți turiști se află în aceeași situație.

Oficial mai sunt 3 luni până la vară, așa că mărțișorul mi-a adus și mai multă motivație să fiu în cea mai bună formă a mea, după a treia sarcină! Fiind în Mauritius nu am primit nici zambile, nici ghiocei, dar nu este încă timpul pierdut! Poate până la finalul zilei se găsește un buchețel pe undeva și pentru mine!

Primăvara a început cu o veste neașteptată. Suntem blocați în Mauritius, cu toată familia. Spațiul aerian este închis, aveam escală în Dubai, trebuia să plecăm mâine spre casă, însă nu cred că vom reuși să ajungem prea curând în țară. Am verificat toate rutele posibile, nu este nimic disponibil până pe 7/8 martie, cu nicio escală, în altă parte; toate rutele sunt sold out. Cazarea noastră se încheie mâine, iar din cauza că foarte mulți turiști sunt în aceeași situație ca noi, va fi puțin complicat să rezolvăm situația, dar vom vedea mâine cum decurg lucrurile…. Urați-ne noroc, a declarat Emily Burghelea pentru CANCAN.RO. 

CITEȘTE ȘI – Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia să vă cer ajutorul”

NU RATA – Ce se întâmplă cu soțul lui Emily Burghelea, după rezultatele primite de la medici: „Mi s-au înmuiat picioarele, efectiv”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”
Exclusiv
Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
Exclusiv
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” /...
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran
Adevarul
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Digi 24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 2 martie 2026. Mistrețul atrage norocul, iar Dragonul și Tigrul primesc vești ...
Horoscop chinezesc azi, 2 martie 2026. Mistrețul atrage norocul, iar Dragonul și Tigrul primesc vești neașteptate
Medicul Mircea Beuran îi avertizează pe români: „Nu trebuie să ne ridicăm niciodată sătui de ...
Medicul Mircea Beuran îi avertizează pe români: „Nu trebuie să ne ridicăm niciodată sătui de la masă”
Prognoza meteo azi, 2 martie 2026.Vreme schimbătoare în România mâine: temperaturi de primăvară ...
Prognoza meteo azi, 2 martie 2026.Vreme schimbătoare în România mâine: temperaturi de primăvară în sud și răcoare în nord
Ești „pasăre de noapte”? Iată la ce riscuri de sănătate te expui
Ești „pasăre de noapte”? Iată la ce riscuri de sănătate te expui
Cine este cu adevărat „Regele invențiilor” de la Românii au Talent: povestea incredibilă începută ...
Cine este cu adevărat „Regele invențiilor” de la Românii au Talent: povestea incredibilă începută în 1992
Horoscop 2 martie 2026. Zodia care are un câștig mare dintr-o investiție
Horoscop 2 martie 2026. Zodia care are un câștig mare dintr-o investiție
Vezi toate știrile
×