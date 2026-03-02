Motorina trece de 8 lei pe litru: cât costă acum carburantul în România

Șoferii din România continuă să urmărească atent evoluția prețurilor la pompă. În ultimele luni, carburanții au avut variații mici, de câțiva bani pe litru, iar diferențele între orașe rămân reduse. Benzina se menține în jurul valorii de 7,7 lei pe litru, motorina trece ușor de pragul de 8 lei, iar GPL-ul rămâne cel mai ieftin combustibil. Iată care sunt prețurile aproximative din România, din Capitală și din marile orașe, dar și cât costă un plin în prezent.

Prețurile carburanților azi în România

În prezent, prețurile medii la pompă în România se situează la următoarele valori aproximative.

Benzina standard se vinde, în medie, între 7,75 și 7,79 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 8,05–8,08 lei pe litru. Pentru șoferii care folosesc GPL, prețul rămâne mult mai scăzut, în jur de 3,94 lei pe litru.

În multe stații din țară, benzina poate fi găsită în intervalul 7,73–7,88 lei pe litru, iar motorina variază între 8,07 și 8,16 lei pe litru. GPL-ul rămâne cel mai stabil carburant, situându-se în general între 3,9 și 3,96 lei pe litru.

Prețurile carburanților în București

În Capitală, prețurile sunt foarte apropiate de media națională, iar diferențele dintre stații sunt, de regulă, de doar câțiva bani pe litru.

În prezent, benzina costă aproximativ 7,73 lei pe litru, motorina se situează în jur de 8,03 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi găsit la aproximativ 3,84 lei pe litru.

Aceste variații depind de rețeaua de benzinării și de zona orașului în care se află stația.

Prețurile în marile orașe din România

În marile orașe ale țării, diferențele de preț sunt relativ mici.

La Cluj-Napoca, benzina se situează în jurul valorii de 7,69 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul este în jur de 3,94 lei pe litru.

În Timișoara, benzina variază între 7,70 și 7,72 lei pe litru, motorina se află în intervalul 8,01–8,03 lei pe litru, iar GPL-ul costă aproximativ 3,84 lei pe litru.

La Iași, benzina este în jur de 7,70 lei pe litru, motorina aproximativ 8,00 lei pe litru, iar GPL-ul în jur de 3,90 lei pe litru, cu mici variații în funcție de stație.

În Craiova, benzina costă aproximativ 7,72 lei pe litru, motorina în jur de 8,02 lei pe litru, iar GPL-ul aproximativ 3,90 lei pe litru.

În Constanța, benzina se situează între 7,70 și 7,75 lei pe litru, motorina în jur de 8,00 lei pe litru, iar GPL-ul la aproximativ 3,90 lei pe litru.

În general, diferențele între marile orașe sunt mici și rareori depășesc 5–10 bani pe litru.

Tendințele recente ale prețurilor

În ultimele luni, piața carburanților din România a fost relativ stabilă. Prețurile au avut fluctuații minore, de câțiva bani pe litru, fără creșteri sau scăderi semnificative.

Media estimată pentru anul 2026 se situează în jurul valorilor de 7,70 lei pe litru pentru benzină, 7,93 lei pe litru pentru motorină și aproximativ 3,98 lei pe litru pentru GPL.

După creșterile puternice din perioada 2022, piața carburanților a intrat într-o fază de variații moderate, influențate în principal de prețul petrolului și de evoluțiile economice internaționale.

Cât costă un plin în România

Pentru o mașină obișnuită cu un rezervor de 50 de litri, costul unui plin diferă în funcție de carburantul folosit.

În cazul benzinei, un plin ajunge la aproximativ 388 de lei, calculat la un preț mediu de 7,75 lei pe litru.

Pentru motorină, costul unui plin este de aproximativ 402 lei, dacă luăm în calcul un preț mediu de 8,05 lei pe litru.

Șoferii care folosesc GPL plătesc mult mai puțin, un plin de 50 de litri ajungând la aproximativ 197 de lei.

Pentru mașinile cu rezervor de 60 de litri, costul poate ajunge la aproximativ 470–480 de lei în cazul benzinei sau al motorinei.

La începutul anului 2026, prețurile carburanților din România se mențin relativ stabile. Benzina rămâne în jurul valorii de 7,7 lei pe litru, motorina depășește ușor 8 lei pe litru, iar GPL-ul continuă să fie cea mai ieftină opțiune, cu un preț sub 4 lei pe litru.

Diferențele între orașe sunt minore, iar evoluția actuală indică o perioadă de stabilitate, cu fluctuații reduse de doar câțiva bani la pompă.

CITEȘTE ȘI: Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara

Ce salarii au angajații din turism, în 2026? Cât câștigă aceștia lunar, cu tot cu bonusuri