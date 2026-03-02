Alimentul interzis la care majoritatea vedetelor au renunțat: ”Otrava din farfurie”

Nu mulți reușesc să se abțină din a mai consuma acest aliment. Practic, îl găsim în mai toate produsele. Chiar dacă nu e în forma lui pură, zahărul se regăsește în tabelul de informații nutriționale de pe toate produsele din magazine. Potrivit nutriționiștilor, zahărul nu doar că îngrașă, dar este considerat „otrava” din farfurie. Unele vedete au reușit imposibilul și au spus stop consumului de zahăr, iar acum duc un stil de viață sănătos. Unele dintre ele au asemănat zahărul cu un drog care creează dependență. Dacă vrei să știi care dintre celebrități a ales să își schimbe radical modul de viață și cum a fost trecerea, citește în continuare.

Răzvan Simion, Paula Selling și Daniela Gyorfi sunt o parte dintre personalitățile care au decis nu mai vor să consume zahăr. Chiar dacă la început a părut dificil, cu timpul s-au adaptat și au făcut mărturisiri despre stilul de viață pe care l-au abordat.

„Sevrajul a fost mai tare decât la țigări”

Răzvan Simion a spus că zahărul era prezent în alimentația lui de zi cu zi, dar și că decizia a fost bruscă:

Mâncam dulce, din sculare-n culcare, uneori chiar și-n somn. Exact cum m-am lăsat de fumat, de azi pe mâine, și de toate chestiile care ar putea să-mi facă rău, m-am lăsat și de zahăr. De mâine nu mai mănânc zahăr, să văd ce se întâmplă. Sevrajul a fost mai tare decât la țigări, a declarat prezentatorul într-un podcast.

Premiul pentru cea mai radicală schimbare a dietei îi poate reveni Paulei Seling. Cântăreața a spus că a eliminat zahărul în urmă cu 15 ani, dar și că a renunțat la consumul de carne, după ce a văzut niște imagini crunte:

Am renunțat la carne după ce am văzut cum sunt tratate animalele, am văzut niște documentare, șocante, crude, filmate cu camera ascunsă. Nu-s vreo activistă, nu încerc să conving pe nimeni, este decizia mea. De unde iau proteinele: Din plantele cu frunze verzi, din spanac, în leguminoase, linte, fasole, năut. Sportul și alimentația aceasta mă fac să fiu super plină de energie la 41 de ani, a spus aceasta în urmă cu câțiva ani prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook.

Daniela Gyorfi are un regim strict, dar artista a recunoscut că uneori face excepții:

Marele meu truc este foamea! Asta funcționează la mine, adică nu mai mănânc nimic, după ora 18.00, până la culcare mai beau câte un ceai, ca să mai potolesc foamea. Fac pauze între mese și de 16 ore, între cină și micul dejun. Recunosc că mai scap la cartofi prăjiți, aici e mai greu să mă abțin, dar mă străduiesc să elimin din meniu tot ce îngrașă, adică zahărul, pastele, prăjelile, grăsimile. Fac însă și tratamente corporale, căci ajută foarte mult, mai ales după o vârstă, a menționat vedeta pentru Click!

