Modul prin care CRBL a slăbit 13 kilograme. Spune că nu a ținut dietă

De: Iancu Tatiana 28/02/2026 | 07:40
CRBL a luat o decizie radicală în ceea ce privește stilul lui de viață. După ce acesta s-a urcat pe cântar, și-a reconsiderat toată alimentația. Artistul a decis că e momentul să facă o schimbare semnificativă după ce numărul afișat pe cântar indica puțin mai mult de 100 de kilograme. Așa că, nu a stat pe gânduri și a considerat că este momentul oportun să slăbească, doar că acesta mărturisește că nu a ținut dietă. Urmărește în continuare pentru a descoperi cum a reușit CRBL să slăbească 13 kilograme, fără restricții alimentare.

CRBL susține că a făcut o schimbare în  legătură cu greutatea pe care a avut-o, doar că nu a renunțat la mâncare. Acesta spune că nu a ținut niciun regim strict, dar viața pe care o are a contribuit la procesul acestuia de slăbire. Dacă în alimentație nu a făcut schimbări, în ceea ce privește activitatea fizică, artistul mărturisește că a făcut sport, fapt ce a sprijinit topirea grăsimilor.

CRBL, stresat și cu 13 kg în minus

Timp de două luni, CRBL a ales să facă mișcare zilnic. După perioada sărbătorilor, acesta a pus pe stop sedentarismul și a făcut o schimbare majoră în ritmul vieții sale:

Da, face parte din dieta zilnică. Somn mai puțin, mâncare mai puțină, multe cocktail-uri. Ținând cont că la începutul lunii ianuarie cu 101,7 kg, iar acum am 88 de kg. Am stat în ianuarie și februarie și am făcut sport în fiecare zi, a fost un pariu de-al meu, iar apoi m-am liniștit și se pare că odată cum a venit vara, s-au dus și kilogramele, adică oglinda îmi zâmbește”, spune CRBL

Artistul a trecut printr-o perioadă stresantă, în care toată atenția lui a fost îndreptată către carieră. Stresul provocat de proiectul artistic pe care îl pregătește a fost un motiv în plus în beneficiul său în lupta cu kilogramele:

Nu fac nimic special, nu am intrat la vreo dietă sau să fac ceva special. Pur și simplu sunt destul de implicat în partea asta muzicală pe care abia aștept să o și lansez și pe care am pregătit-o foarte mult timp și trebuie să o și livrez. De aici a plecat totul, nu am făcut nimic special.”, a declarat CRBL.

Cum a slăbit Mirabela Dauer 14 kilograme. La ce truc a apelat cântăreațaâ

Vedeta TV e de nerecunoscut după ce a slăbit! Fanii o acuză că își modifică pozele, dar ea susține că procesul a fost natural

