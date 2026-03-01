Acasă » Știri » Dieta pe care o ține Jojo pentru o viață sănătoasă. Alimentul la care a renunțat definitiv

Dieta pe care o ține Jojo pentru o viață sănătoasă. Alimentul la care a renunțat definitiv

De: Anca Chihaie 01/03/2026 | 07:40
Dieta pe care o ține Jojo pentru o viață sănătoasă. Alimentul la care a renunțat definitiv
Jojo/Foto: Instagram
Actrița Cătălina Grama, cunoscută publicului sub numele de Jojo, a făcut o schimbare importantă în stilul său de viață, alegând să elimine complet carnea din alimentație și să adopte un regim predominant vegetarian. Decizia vine în contextul unei preocupări tot mai accentuate pentru sănătate, echilibru fizic și stare de bine pe termen lung, aspecte pe care vedeta le consideră esențiale pentru ritmul intens în care trăiește și muncește.

Schimbarea alimentară nu este una temporară, ci face parte dintr-o strategie personală de menținere a formei fizice și a energiei zilnice. Deși a renunțat la carne, actrița consumă în continuare pește și fructe de mare, orientându-se spre o alimentație cât mai curată și echilibrată. În paralel, vedeta a exclus din dietă și zahărul rafinat, considerând că acesta influențează rapid nivelul de energie și silueta.

Dieta pe care o ține Jojo pentru o viață sănătoasă

Programul haotic a determinat-o să fie mult mai atentă la calitatea alimentelor consumate și la modul în care acestea îi influențează starea generală.

Actrița se remarcă printr-o formă fizică constantă, apropiată de cea pe care o avea în perioada liceului. Menținerea siluetei nu este rezultatul unor diete drastice de moment, ci al unor ajustări progresive ale stilului de viață. Alegerea alimentației vegetariene a fost motivată de dorința de a reduce senzația de balonare și de a susține procesele naturale de echilibrare ale organismului.

Pe lângă alimentație, vedeta acordă atenție modului în care reacționează corpul său la anumite produse. Ritmul metabolic diferit față de alte persoane o determină să fie precaută în alegerile zilnice. Această disciplină alimentară face parte dintr-o abordare mai largă care include odihna, hidratarea și gestionarea stresului.

„Imi place foarte mult bucataria lor, insa eu in ultima perioada am renuntat la carne. Am hotarat sa revin la o dieta predominant vegerariana, in ciuda faptului ca mananac in continuare peste si fructe de mare. Consider ca e foarte indicata pentru detoxifierea organismului o astfel de dieta, mereu am crezut ca intr-un trup sanatos si spiritul poate fi hranit asa cum trebuie”, a declarat frumoasa blondină cu ceva timp în urmă.

Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul a fost să învăț să…”

Când și cum intră în rol soacra vedetei PRO TV. Paul Ipate e plecat, iar Jojo dă din casă, dar… de bine!

ULTIMA ORĂ
