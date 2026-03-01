Acasă » Știri » Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este

De: Anca Chihaie 01/03/2026 | 08:56
Piața imobiliară din Capitală a livrat o surpriză care pare desprinsă dintr-un scenariu de criză economică: o garsonieră scoasă la vânzare pentru doar 16.000 de euro a devenit rapid subiect de discuții printre cei care caută o locuință la cel mai mic preț posibil. Într-o perioadă în care costurile de trai cresc, iar TVA-ul majorat continuă să apese asupra prețurilor, astfel de oferte au devenit tot mai rare și mai vânate.

Proprietatea este oferită spre vânzare în starea actuală, fără renovări incluse în preț. Aspectul interior reflectă exact condițiile existente, ceea ce indică faptul că eventualele modernizări vor reveni exclusiv viitorului proprietar. Chiar și în aceste condiții, prețul a atras atenția cumpărătorilor cu bugete limitate sau a celor care urmăresc investiții cu cost inițial minim.

Locuința se află în cartierul Ferentari, o zonă cunoscută pentru prețurile mai accesibile comparativ cu alte părți ale orașului. Chiar și așa, suma cerută pentru această proprietate a stârnit uimire, mai ales în contextul în care prețurile pentru garsonierele din București au urcat constant în ultimii ani.

Imobilul are o suprafață utilă de 25 de metri pătrați și este amplasat la parterul unui bloc construit între 1990 și 2000. Compartimentarea este decomandată, un detaliu considerat avantajos pentru spațiile mici, deoarece permite separarea clară a zonelor funcționale. În plus, garsoniera dispune de un balcon de dimensiuni generoase, element care, în anunțurile imobiliare, este adesea prezentat drept un beneficiu important pentru confortul zilnic.

Contextul economic din ultimii ani a transformat piața imobiliară într-un teren dificil pentru cumpărători. Creșterea taxelor indirecte, inclusiv a TVA pentru anumite categorii de tranzacții, a dus la majorări vizibile ale prețurilor finale. În paralel, costurile materialelor de construcție și cheltuielile de întreținere au urcat, ceea ce a limitat numărul ofertelor accesibile.

În acest peisaj, garsonierele sub pragul de 20.000 de euro au devenit o raritate în București. Chiar și în zonele periferice, prețurile au depășit frecvent acest nivel, ceea ce face ca apariția unei oferte de 16.000 de euro să fie percepută drept o excepție notabilă.

