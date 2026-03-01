5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather

Vremea se schimbă, iar unele orașe din România vor fi acoperite de zăpadă în săptămâna care urmează. Chiar dacă ne-am fi așteptat ca luna martie să ne aducă temperaturi ridicate în termometre, se pare că oamenii care se află în regiunile muntoase nu trebuie să renunțe momentan la geaca de iarnă. În Brașov și în zona montană vor fi și 5 zile consecutive de ninsori, anunță meteorologii.

Prognoza din luna martie a fost transmisă de specialiștii AccuWeather, iar primăvara începe cu frig în unele zone din țară. În Brașov, în perioada 10-11 martie, temperaturile vor ajunge la maximum de 8 grade pe timp de zi, iar în timpul nopții vor coborî și până la -5 grade.

Diferențe semnificative

Începutul săptămânii pare să dea startul unor schimbări de temperatură. Totuși, schimbările nu sunt tocmai cele așteptate de brașoveni și de cei care locuiesc în Carpați. Dacă în prima zi din martie se înregistrează 11 grade, iar soarele încă mai încearcă să iasă din nori, în timpul nopții gradele scad, iar termometrele vor înregistra -1 grad.

Debutul perioadei este unul promițător, mai ales dacă ne uităm la zilele care urmează. Inițial, pare că valorile termice sunt în creștere, temperaturile ajung în săptămâna Mărțisorului și la 12 grade în timpul zilei. Vremea pare relativ plăcută, iar în mai toată săptămâna va fi soare, dar și nori. Noaptea, în schimb, temperatura de 0 grade va fi cea mai mare.

Vremea joacă feste, iar în a doua săptămână lucrurile degenerează. Urmează zile consecutive din martie în care vor fi averse de zăpadă. Din 10 martie și până pe 14 martie, cei care locuiesc în zonele montane și în Brașov trebuie să își pregătească lopețile, pentru că se anunță precipitații sub formă de ninsoare, dar și îngheț.

Termometrele vor indica valori maxime de 8 grade în primele două zile în care va ninge, dar pe timpul nopții vor fi -2 și, respectiv, -1 grad. Urmează ca de joi, 12 martie, și până sâmbătă, 14 martie, cele mai ridicate valori termice să fie de 5 grade. Ninsorile nu se opresc în aceste zile, iar diferențele dintre temperaturile de noapte și cele de zi vor fi de 10 grade.

