Acasă » Știri » 5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather

5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Iancu Tatiana 01/03/2026 | 08:52
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie

Vremea se schimbă, iar unele orașe din România vor fi acoperite de zăpadă în săptămâna care urmează. Chiar dacă ne-am fi așteptat ca luna martie să ne aducă temperaturi ridicate în termometre, se pare că oamenii care se află în regiunile muntoase nu trebuie să renunțe momentan la geaca de iarnă. În Brașov și în zona montană vor fi și 5 zile consecutive de ninsori, anunță meteorologii.

Prognoza din luna martie a fost transmisă de specialiștii AccuWeather, iar primăvara începe cu frig în unele zone din țară. În Brașov, în perioada 10-11 martie, temperaturile vor ajunge la maximum de 8 grade pe timp de zi, iar în timpul nopții vor coborî și până la -5 grade.

Diferențe semnificative

Începutul săptămânii pare să dea startul unor schimbări de temperatură. Totuși, schimbările nu sunt tocmai cele așteptate de brașoveni și de cei care locuiesc în Carpați. Dacă în prima zi din martie se înregistrează 11 grade, iar soarele încă mai încearcă să iasă din nori, în timpul nopții gradele scad, iar termometrele vor înregistra -1 grad.

Debutul perioadei este unul promițător, mai ales dacă ne uităm la zilele care urmează. Inițial, pare că valorile termice sunt în creștere, temperaturile ajung în săptămâna Mărțisorului și la 12 grade în timpul zilei. Vremea pare relativ plăcută, iar în mai toată săptămâna va fi soare, dar și nori. Noaptea, în schimb, temperatura de 0  grade va fi cea mai mare.

Vremea joacă feste, iar în a doua săptămână lucrurile degenerează. Urmează zile consecutive din martie în care vor fi averse de zăpadă. Din 10 martie și până pe 14 martie, cei care locuiesc în zonele montane și în Brașov trebuie să își pregătească lopețile, pentru că se anunță precipitații sub formă de ninsoare, dar și îngheț.

Termometrele vor indica valori maxime de 8 grade în primele două zile în care va ninge, dar pe timpul nopții vor fi -2 și, respectiv, -1 grad. Urmează ca de joi, 12 martie, și până sâmbătă, 14 martie, cele mai ridicate valori termice să fie de 5 grade. Ninsorile nu se opresc în aceste zile, iar diferențele dintre temperaturile de noapte și cele de zi vor fi de 10 grade.

5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie. SURSA FOTO: AccuWeather

Citește și:

ANM a anunțat cum o să fie primăvara aceasta. Temperaturi în creștere și ploi puține

Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este
Știri
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este
NASA țintește 6 martie pentru lansarea misiunii Artemis II în jurul Lunii. Repetiție crucială înaintea zborului istoric cu echipaj
Știri
NASA țintește 6 martie pentru lansarea misiunii Artemis II în jurul Lunii. Repetiție crucială înaintea zborului istoric cu…
Războiul din Orientul Mijlociu: 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: 40 de zile de doliu național și numirea conducerii...
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte gravă. Să sperăm că vom ajunge cu bine acasă!”
Adevarul
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Mediafax
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Parteneri
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Click.ro
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea...
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Digi 24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la producția proprie
go4it.ro
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la...
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44 minute în București
Gandul.ro
Nu este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 44...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este
NASA țintește 6 martie pentru lansarea misiunii Artemis II în jurul Lunii. Repetiție crucială înaintea ...
NASA țintește 6 martie pentru lansarea misiunii Artemis II în jurul Lunii. Repetiție crucială înaintea zborului istoric cu echipaj
Iluzie optică | Ce vietate se ascunde în această fotografie? Geniile răspund corect în cel mult ...
Iluzie optică | Ce vietate se ascunde în această fotografie? Geniile răspund corect în cel mult 21 de secunde
Stephanie Hope, iubita lui Leon Bailey: Viața între Roma și Premier League, familie, lux și vacanțe ...
Stephanie Hope, iubita lui Leon Bailey: Viața între Roma și Premier League, familie, lux și vacanțe exotice
BANC | „De ce plângi, Bulă?”
BANC | „De ce plângi, Bulă?”
Pisica doarme 15 ore pe zi: De ce își petrece jumătate din viață în somn
Pisica doarme 15 ore pe zi: De ce își petrece jumătate din viață în somn
Vezi toate știrile
×