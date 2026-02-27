ANM a anunțat cum o să fie primăvara aceasta. Temperaturi în creștere și ploi puține

ANM a publicat informații cu privire la cum va arăta această primĂvară, iar veștile sunt pozitive. După o iarnă geroasă, cu multe episoade de ninsoare abundentă și vreme care îți îngreuna momentele în care voiai să ajungi la muncă sau la cursuri, în sfârșit vine primăvara și aduce temperaturi în creștere. Totuși, vor exista precipitații în unele zone ale țării, dar și zile cu soare, în care regimul termic va fi mai ridicat.

Potrivit ANM, în întreaga țară va fi cald, iar termometrele vor arăta temperaturi care depășesc normele de valori specifice din această perioadă. Precipitațiile se vor regăsi, în general, în zonele centrale de munte și în ariile montane.

După Mărțișor, vremea e mai caldă

Meteorologii au transmis că în săptămâna 2-9 martie, pragul temperaturilor specifice ale acestei perioade va fi depășit. Va fi mai cald în mai toată țara. Vremea va fi mai caldă în special în regiunile nordice, vestice și centrale, în timp ce în restul României, temperaturile vor fi obișnuite în raport cu luna pentru care s-a făcut prognoza meteo.

În perioada 9-16, temperaturile medii vor depăși puțin normele specifice pentru luna martie. Vor exista precipitații în toată țara, cu predominare în zonele de munte. Oamenii care se vor bucura de căldură vor fi cei care locuiesc în regiunile de vest, de centru și de nord. Nici în restul țării nu va fi frig, dar temperaturile vor fi normale.

La jumătatea lunii martie, în perioada 16-23 martie, temperatura medie zilnică va fi puțin mai ridicată decât ar fi normal pentru această perioadă. În toată țara, temperatura nu va depăși cu mult normele specifice de la mijlocul lunii martie. Precipitațiile nu vor mai avea loc, ceea ce înseamnă că vremea va fi una ideală.

Ultima săptămână marchează o creștere semnificativă a temperaturilor. În săptămâna 23-30 martie, se vor produce schimbări și vor apărea precipitații, însă nu vor fi ploi abundente, ci caracteristice perioadei despre care vorbim. În acest sens, sfârșitul lunii va fi marcat de ploi ușoare, dar și de zile călduroase, cu temperaturi care cresc și ajung să depășească gradele tipice care apar în termometre în acest moment al lunii.

