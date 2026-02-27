Engie trimite oferte de gaze tuturor clienților casnici. Anunțul celui mai mare furnizor

Furnizorul de gaze naturale transmite clienților casnici ale căror contracte se apropie de expirare noile propuneri comerciale pentru perioada următoare, într-un context marcat de schimbări de reglementare și incertitudini privind mecanismul de formare a prețurilor după eliminarea plafonării. Ofertele trimise în această perioadă includ un preț final de 0,31 lei/kWh, nivel care corespunde pragului maxim plafonat aplicat în prezent consumatorilor casnici.

Noua structură de preț este prezentată ca fiind fixă până la sfârșitul lunii octombrie 2026, ceea ce înseamnă că nu acoperă integral următorul sezon rece, perioadă caracterizată de un consum semnificativ mai ridicat de gaze naturale la nivelul gospodăriilor. Această limitare temporală devine un element important pentru clienții care își evaluează opțiunile contractuale, în condițiile în care evoluția tarifelor după această dată rămâne incertă.

Transmiterea ofertelor are loc simultan cu notificările obligatorii privind schimbările de reglementare din piața gazelor. Informarea privind încetarea plafonării prețurilor de la 1 aprilie a fost impusă de ANRE, autoritatea responsabilă de supravegherea pieței de energie. În paralel, clienții sunt informați că se află în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență care ar putea introduce un mecanism de preț administrat pentru o perioadă de un an, ulterior eliminării plafonării.

Potrivit formulei propuse în cadrul proiectului normativ, dacă actul va fi adoptat în forma actuală, consumatorii ar urma să achite valoarea cea mai mică dintre prețul stabilit contractual și prețul rezultat din mecanismul administrat. Această prevedere ar putea modifica modul în care clienții analizează oportunitatea semnării unor noi contracte în această perioadă de tranziție, deoarece diferențele dintre prețurile contractuale și cele reglementate pot varia în funcție de evoluția pieței.

Piața gazelor naturale pentru consumatori casnici se află într-o etapă de recalibrare, după mai mulți ani marcați de intervenții administrative menite să limiteze impactul creșterii prețurilor la energie. Eliminarea plafonării creează premisele revenirii la o structură de piață în care oferta și cererea joacă un rol mai important, însă introducerea unui mecanism de preț administrat ar reprezenta o soluție intermediară de stabilizare.

În acest context, furnizorii transmit oferte standardizate care includ toate componentele tarifare: costul gazului, tarifele de rețea și taxele aplicabile. Prețul final de 0,31 lei/kWh reflectă nivelul total plătit de client, fără variații pe durata valabilității ofertei. Stabilitatea temporară a prețului este un element central al acestor propuneri comerciale, însă durata limitată a perioadei fixe introduce o zonă de incertitudine pentru intervalul ulterior.

