Acasă » Știri » Engie trimite oferte de gaze tuturor clienților casnici. Anunțul celui mai mare furnizor

Engie trimite oferte de gaze tuturor clienților casnici. Anunțul celui mai mare furnizor

De: Anca Chihaie 27/02/2026 | 14:00
Engie trimite oferte de gaze tuturor clienților casnici. Anunțul celui mai mare furnizor
Engie trimite oferte de gaze tuturor clienților casnici. Anunțul celui mai mare furnizor

Furnizorul de gaze naturale transmite clienților casnici ale căror contracte se apropie de expirare noile propuneri comerciale pentru perioada următoare, într-un context marcat de schimbări de reglementare și incertitudini privind mecanismul de formare a prețurilor după eliminarea plafonării. Ofertele trimise în această perioadă includ un preț final de 0,31 lei/kWh, nivel care corespunde pragului maxim plafonat aplicat în prezent consumatorilor casnici.

Noua structură de preț este prezentată ca fiind fixă până la sfârșitul lunii octombrie 2026, ceea ce înseamnă că nu acoperă integral următorul sezon rece, perioadă caracterizată de un consum semnificativ mai ridicat de gaze naturale la nivelul gospodăriilor. Această limitare temporală devine un element important pentru clienții care își evaluează opțiunile contractuale, în condițiile în care evoluția tarifelor după această dată rămâne incertă.

Engie trimite oferte de gaze tuturor clienților casnici.

Transmiterea ofertelor are loc simultan cu notificările obligatorii privind schimbările de reglementare din piața gazelor. Informarea privind încetarea plafonării prețurilor de la 1 aprilie a fost impusă de ANRE, autoritatea responsabilă de supravegherea pieței de energie. În paralel, clienții sunt informați că se află în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență care ar putea introduce un mecanism de preț administrat pentru o perioadă de un an, ulterior eliminării plafonării.

Potrivit formulei propuse în cadrul proiectului normativ, dacă actul va fi adoptat în forma actuală, consumatorii ar urma să achite valoarea cea mai mică dintre prețul stabilit contractual și prețul rezultat din mecanismul administrat. Această prevedere ar putea modifica modul în care clienții analizează oportunitatea semnării unor noi contracte în această perioadă de tranziție, deoarece diferențele dintre prețurile contractuale și cele reglementate pot varia în funcție de evoluția pieței.

Piața gazelor naturale pentru consumatori casnici se află într-o etapă de recalibrare, după mai mulți ani marcați de intervenții administrative menite să limiteze impactul creșterii prețurilor la energie. Eliminarea plafonării creează premisele revenirii la o structură de piață în care oferta și cererea joacă un rol mai important, însă introducerea unui mecanism de preț administrat ar reprezenta o soluție intermediară de stabilizare.

În acest context, furnizorii transmit oferte standardizate care includ toate componentele tarifare: costul gazului, tarifele de rețea și taxele aplicabile. Prețul final de 0,31 lei/kWh reflectă nivelul total plătit de client, fără variații pe durata valabilității ofertei. Stabilitatea temporară a prețului este un element central al acestor propuneri comerciale, însă durata limitată a perioadei fixe introduce o zonă de incertitudine pentru intervalul ulterior.

Schemă nouă de calcul pentru facturile la gaze începând de la 1 aprilie 2026. Anunțul făcut de Guvern

Furnizorul de energie electrică anunță: coboară prețul curentului. Ofertă neașteptată pentru consumatorii casnici

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Uber a început livărirle cu drone. Comanda ajunge în trei minute în Irlanda
Știri
Uber a început livărirle cu drone. Comanda ajunge în trei minute în Irlanda
Pensia neîncasată după deces. Cine încasează suma și care este procedura
Știri
Pensia neîncasată după deces. Cine încasează suma și care este procedura
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele
Gandul.ro
Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în...
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele
Gandul.ro
Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Uber a început livărirle cu drone. Comanda ajunge în trei minute în Irlanda
Uber a început livărirle cu drone. Comanda ajunge în trei minute în Irlanda
Brad Pitt primește o lovitură dură din partea propriului fiu. Decizia lui Maddox a devenit cel mai ...
Brad Pitt primește o lovitură dură din partea propriului fiu. Decizia lui Maddox a devenit cel mai discutat subiect la Hollywood
Pensia neîncasată după deces. Cine încasează suma și care este procedura
Pensia neîncasată după deces. Cine încasează suma și care este procedura
Câți bani a primit olimpicul la matematică din Caracal. A fost premiat alături de profesoara sa
Câți bani a primit olimpicul la matematică din Caracal. A fost premiat alături de profesoara sa
Ce s-a întâmplat cu EX-concurenta de la Survivor și Casa Iubirii, după ce i-a taxat pe oamenii cu ...
Ce s-a întâmplat cu EX-concurenta de la Survivor și Casa Iubirii, după ce i-a taxat pe oamenii cu salarii de 20 de milioane. Andreea Moromete rupe tăcerea despre live-ul care a inflamat TikTok-ul!
(P) Craiova sub asediul vremii capricioase! Ninsoare, ceață și temperaturi schimbătoare dau planurile ...
(P) Craiova sub asediul vremii capricioase! Ninsoare, ceață și temperaturi schimbătoare dau planurile peste cap
Vezi toate știrile
×