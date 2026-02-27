Câte sute de mii de haine second-hand a vândut Auchan anul trecut în România. Prețurile încep de la 5 lei

Cele mai multe haine vândute au fost la centrul Auchan Coresi din Brașov. Clienții au avut ocazia să cumpere articole vestimentare chiar și la prețuri începând cu 5 lei. Retailerul a vândut peste 360.000 de articole vestimentare second-hand doar anul trecut.

În total, numai anul trecut, Auchan România a vândut peste 360.000 de haine second-hand. Proiectul de economie „O nouă viață” circulară a fost demarat în urmă cu 5 ani. Inițiativa promovează consumul responsabil și include spații dedicate în magazinele Auchan din București, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov, Oradea și Deva.

Câte haine second-hand a vândut Auchan în 2025

La 20 de ani de la inaugurarea primului hipermarket din țară, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine.

„Pe durata celor 20 de ani de activitate pe care îi sărbătorim anul acesta, am investit constant în programe prin care oferim clienților soluții concrete pentru un consum mai responsabil. Continuarea proiectului „O nouă viață” confirmă angajamentul nostru de a integra principiile economiei circulare direct în experiența de cumpărare de zi cu zi. O nouă viață nu este doar un spațiu dedicat hainelor reutilizate, ci un pas real în direcția reducerii impactului industriei textile și a susținerii unui comportament de consum mai conștient”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, director sustenabilitate, Auchan Retail România.

Un bărbat a fost încuiat într-un Carrefour toată noaptea. Cu ce a umplut bărbatul din Franța patru valize

Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!