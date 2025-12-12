Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!

Loturi de lapte praf NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis sunt retrase de urgență de pe rafturi la Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, după ce pe o linie de producție a fost depistată bacteria Bacillus cereus. ANSVSA confirmă alerta, iar clienții sunt chemați să ducă produsele înapoi.

ANSVSA anunță retragerea de urgență a unor loturi de produse pentru bebeluși, după ce Nestlé România și mai mulți retaileri au descoperit o bacterie periculoasă pe o linie de producție.

”ANSVSA informează consumatorii că Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie.¸ Motivul rechemării: a fost identificată prezenţa Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate”, precizează Autoritatea într-o postare pe Facebook.

Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență

Produsele şi loturi afectate sunt:

NAN 1 Comfortis 800 g – Lot nr. 52820346AC, data durabilităţii minimale: 31.10.2027, Lot nr. 52820346AE, data durabilităţii minimale: 31.10.2027;

NAN 1 Optipro 800 g – Lot nr. 52850346AB, data durabilităţii minimale: 31.10.2027, Lot nr. 52850346AC, data durabilităţii minimale: 31.10.2027;

NAN 1 Optipro 400 g – Lot nr. 52880346AB, data durabilităţii minimale: 31.10.2027.

Potrivit ANSVSA, rechemarea vizează doar loturile menţionate, celelalte produse Nestle NAN nu sunt afectate. Bacteria depistată poate provoca toxiinfecţii alimentare.

Persoanele care au achiziţionat produsele din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum şi să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate (Auchan, Penny, Selgros, Kaufland, Carrefour). Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Pentru informaţii suplimentare, Nestle pune la dispoziţie linia gratuită a consumatorului: 0800 863 785, de luni până vineri, 09:00-18:00, sau email: [email protected]. De asemenea, pe site-ul ANSVSA a fost publicată şi lista magazinelor unde produsul poate fi returnat.

