Ce făcea Andreea Bostănică în timp ce TikTok-ul vuia de zvonuri despre activitatea ei din Dubai. Avem imaginile cu dovada

De: Anca Chihaie 12/12/2025 | 11:20
Andreea Bostănică/ sursă foto: Instagram: andreeabostanica
Zvonurile au luat cu asalt rețelele de socializare în ultimele zile, după ce o fostă vedetă internațională a povestit o experiență ciudată petrecută în Dubai, în care o tânără misteriosă ar fi încercat să o implice într-o situație suspectă. Descrierea oferită de aceasta a stârnit imediat speculații online, iar numele influenceriței românești Andreea Bostănică a fost rapid asociat cu incidentul, pe motiv că anumite detalii ale apariției și accesoriile purtate de femeia menționată se potriveau cu stilul ei recent. Iată cum s-a fotografiat Andreea la scurt timp!

Pe fondul acestor zvonuri, TikTok-ul și alte platforme au început să fie invadate de comentarii, teorii și imagini, utilizatorii încercând să conecteze detaliile relatate cu aparițiile Andreei. Mulți dintre internauți și-au exprimat suspiciunile bazându-se pe accesorii precum brățara Chanel, geanta Cartier sau lentilele albastre, toate elemente pe care influencerul le afișase în videoclipurile recente. ( VEZI AICI)

Ce făcea Andreea Bostănică în tot acest timp

Însă, între timp, realitatea prezentată de imagini contrazice complet suspiciunile lansate pe internet. În timp ce speculațiile prindeau amploare și numele său era asociat cu un incident tensionat în Dubai, Andreea Bostănică a postat din oraș, complet relaxată și zâmbitoare, contrazicând orice legătură cu situația raportată.

Fotografiile publicate de ea pe propriile conturi arată o influenceriță implicată în activități obișnuite de vacanță: plimbări pe străzil, momente de relaxare în cafenele, selfie-uri cu peisaje spectaculoase și cadre în care scria deschis despre starea ei de bine și fericirea resimțită.

Andreea Bostănică/foto: social media

În timp ce TikTok-ul și alte rețele continuă să vibreze de comentarii și teorii despre presupusa implicare a Andreei, realitatea din imagini sugerează altceva: influencerul se bucura pur și simplu de timpul liber într-un oraș străin, fără a fi implicată în niciun conflict sau incident suspect.

Andreea Bostănică se numără printre cele mai urmărite și influente creatoare de conținut din România, apreciată pentru energia sa debordantă, ideile originale și comunitatea numeroasă pe care a reușit să o construiască atât în țară, cât și în Republica Moldova. Originară din Chișinău, Andreea și-a început parcursul în mediul online încă din adolescență, devenind rapid cunoscută pe platforme precum TikTok și YouTube. Cu milioane de urmăritori, ea atrage atenția prin vloguri captivante, sketchuri amuzante, provocări interactive și momente de lifestyle, toate postate constant și cu un stil autentic care îi definește personalitatea digitală.

O CUNOSCUTĂ INFLUENCERIȚĂ A TRECUT PRINTR-UN EPISOD HALUCINANT, IAR SUSPECTA AR FI CHIAR ANDREEA BOSTĂNICĂ. VIDEOCLIPUL VIRAL CARE A STÂRNIT HAOS ONLINE

Citește și: Andreea Bostănică nu se uită la bani! Câte sute de euro a dat pe sandalele ei sclipitoare

×