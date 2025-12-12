Acasă » Știri » Ramona Olaru, flirt fără perdea pe TikTok! Cine este tânărul cu care și-a făcut deja planuri de sărbători

Ramona Olaru, flirt fără perdea pe TikTok! Cine este tânărul cu care și-a făcut deja planuri de sărbători

De: Veronica Mavrodin 12/12/2025 | 12:07
Se înfiripă oare o nouă poveste de iubire în viața Ramonei Olaru (37 de ani)? Vedeta face deliciul fanilor cu flirtul online cu Rareș, un tânăr care a cucerit deja internetul și pe care mulți îl văd ca pe „făt-frumosul” pe care Ramona îl tot așteaptă.

Totul a început de la o serie de clipuri postate pe TikTok, unde Ramona și Rareș au schimbat replici savuroase, dedicații muzicale și aluzii care au încins rețelele sociale. Un videoclip recent, publicat de Ramona sub formă de duet, o arată pe aceasta ascultând emoționată o dedicație făcută de Rareș. Tânărul face playback pe o piesă de-ale lui Nicu Paleru, și îi transmite vedetei că „a băgat motorină de 50 de lei și că se îndreaptă spre inima ei”. Versurile melodiei spun:„Vreau să te iau, să vii în viața mea/ Din mine inima ți-aș da
/ e o părere, nu e un gând/ Înnebunesc / Hai lasă-mă să te iubesc”.

Ramona nu a rămas indiferentă, ci i-a promis că îi lasă adresa în comentarii, dar l-a avertizat că adoarme devreme, așa că ar face bine să ajungă repede, „altfel îi trebuie motorină ca să doarmă în mașină”.

Fanii, convinși că se naște o poveste de dragoste

Fanii de pe TikTok savurează fiecare moment al flirtului dintre Ramona Olaru și Rareș. În comentarii, urmăritorii îi încurajează să fie împreună și speculează chiar că între cei doi s-ar fi legat deja ceva: „Cel mai bun serial… Haide, sperăm să iasă ceva!”/„De ce am impresia că râzând, glumind va ieși o frumoasă poveste de dragoste?! / „Se naște o iubire frumoasă. măcar să îți trăiești viața că meriți / „And kids, this is how I met your mom!”/ sau remarcă cât de adorabili par împreună: „Ce tare… îmi place zâmbetul Ramonei… se topește oare? Așteptăm episodul următor.”

Într-un alt schimb de replici, Rareș se filmează lângă brad uriaș, pe care spune că l-a gasit așa de înalt „sub care să o așeze pe Ramona”, după ce aceasta i-a dezvăluit că are 1,77 m. Replica Ramonei a ridicat însă temperatura conversației:„Problema este că eu NU sub brad vreau să stau!”

La care Rareș i-a răspuns:„Te pun în loc de stea!”

Ramona a continuat jocul seducției: „Mna… aici nu mai zic nimic! Dar tre’ să mă iei de la St. Moritz! Că eu acolo fac Crăciunul!”

Rareș și-a făcut deja bagajele

Un alt videoclip viral îl arată pe Rareș făcându-și bagajele foarte devreme, lucru care a stârnit noi glume din partea Ramonei. Însă întrebarea care stă pe buzele tuturor este: unde se îndreaptă cei doi pe data de 23?

„Mie să-mi spui de ce ai pus două perne în bagaj! Și de ce te împachetezi de acum? Stai la mine până plecăm! Pe 23 e plecarea!”

Rareș nu s-a lăsat:

„Pernele le-am pus pentru că dorm în ele până ajung. Credeam că știi că nu dorm bine fără multe perne în pat.”

„Au meniu de perne la hotel! Mno, dacă nu îți crapă garnitura de chiulasă, aici mă găsești! Când te apropii, las adresa!”, a raspuns și Ramona.

„Lasă că până la inima ta mă ține!”

Deși a trecut prin relații complicate și câteva dezamăgiri în dragoste, printre care, cea mai mediatizată, cea cu Cătălin Cazacu, Ramona Olaru rămâne optimistă și încrezătoare. Recent, vedeta a dezvăluit într-un podcast că și‑a înghețat ovulele, pentru a putea deveni mamă atunci când va găsi persoana potrivită. Rămâne de văzut dacă flirtul său viral de pe TikTok cu tânărul Rareș se va transforma într-o adevărată poveste de dragoste.

VEZI ȘI: Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
×