Andreea Bostănică nu se uită la bani! Câte sute de euro a dat pe sandalele ei sclipitoare

Pe lângă calitățile artistice cu care se mândrește, se poate spune că Andreea Bostănică simt nevoia să epateze, indiferent de mijloace, cel mai probabil pentru a se asigura că luminile reflectoarelor rămân ațintite asupra ei. Fie că este vorba de bijuterii, haine, încălțări, mașini sau case, nu trece nicio zi fără ca tânăra să mai treacă în portofoliu o aroganță. Câte sute de euro a dat pe o pereche de sandale?

Face ce face și Andreea Bostănică reușește să atragă atenția urmăritorilor de pe social media. Ajunsă la 20 de ani, influencerița se mândrește cu o viață la care mulți nici nu îndrăznesc să viseze. Își poate permite să cumpere orice, fie că este vorba despre case, mașini, bijuterii, genți sau haine.

Cât costă perechea de sandale a Andreei Bostănică

De când a devenit populară pe social media, Andreea Bostănică a reușit să stârnească nenumărate cotroverse în mediul online, împărțind publicul în două tabere: cei care îi apreciază stilul de viață și cei care consideră că, în spatele luxului în care trăiește, există un ”sponsor”.

Recent, tânăra de 20 de ani și-a scos de la naftalină perchea de sandale preferate. Da, pare ”ciudat” faptul că Andreea Bostănică poartă doi ani la rând aceeași pereche de sandale, dar se pare că nicio altă pereche de încălțări nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor sale.

Într-o nuanță satinată și neutră de șampanie, sandalele Andreei Bostănică sunt accesorizate cu sute de cristale – aplicate manual – și aparțin casei de modă Rene Caovilla. Pentru aceste „bijuterii” mergătoare (sau ”candelabre”, așa cum le este chiar numele), influencerița a scos din buzunar 1.670 de euro – aproximativ 8.300 de lei – vezi AICI imagini.

