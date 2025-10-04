Acasă » Știri » Iubitul Andreei Bostănică, darnic din cale-afară! Ce cadou le-a oferit prietenelor care au fost la ziua de naștere a influenceriței

Iubitul Andreei Bostănică, darnic din cale-afară! Ce cadou le-a oferit prietenelor care au fost la ziua de naștere a influenceriței

De: Alina Drăgan 04/10/2025 | 14:41
Andreea Bostănică, zi de naștere în Dubai
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Andreea Bostănică și-a surprins, din nou, fanii din mediul online. Recent, influencerița și-a serbat ziua de naștere, iar petrecerea a fost una de poveste. Așa cum și-a obișnuit deja urmăritorii, totul a fost organizat într-un cadru de lux, iar tânăra a avut parte de numeroase surprize. Iubitul misterios a avut grijă să îi îndeplinească toate dorințele și să o sărbătorească așa cum se cuvine.

În data de 2 octombrie, Andreea Bostănică a împlinit 21 de ani. Șatena și-a serbat ziua de naștere cu fast, iar petrecerea s-a întins pe mai multe zile. Influencerița a fost sărbătorită în Dubai, iar distracția a început încă din avionul privat ce a dus-o acolo (Vezi mai multe detalii AICI). Însă, ce a urmat i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

Andreea Bostănică, zi de naștere în Dubai

Andreea Bostănică și-a dorit să își marcheze ziua de naștere așa cum se cuvine și nu aveau cum să lipsească din această ecuație locațiile exclusiviste și cadourile de lux. Marea petrecere a avut loc în Dubai, iar cadrul a fost unul de poveste.

Mai exact, Andreea Bostănică și invitații săi au petrecut pe o plajă, acolo unde a fost organizată o cină de lux. Decorul a fost unu de vis. Pe plajă au fost amplasate o mulțime de lumânări și lumini care deschideau drumul către o masă bogată, decorată cu sute de flori.

Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Aici, influencerița și prietenele ei au avut parte de o cină de lux, cu un meniu bogat și muzică live. Și cadourile au curs, iar Andreea Bostănică nu a fost singura care a beneficiat de ele. Se pare că toți invitații de le cină au primit cadou un telefon, un iPhone, de ultimă generație.

Andreea Bostănică a postat în mediul online mai multe imagini de la ziua sa de naștere și pentru toate a ținut să îi mulțumească iubitului. Se pare că el este cel care s-a ocupat de tot, având grijă atât de tânără, cât și de invitații acesteia.

„Dacă ar exista o competiție pentru cel mai bun iubit din lume, al meu ar câștiga”, a scris Andrea Bostănică, în dreptul imaginilor de la ziua sa de naștere.

Andreea Bostănică, zi de naștere în Dubai /Foto: Instagram

„Te iubesc atât de mult”

De asemenea, Andreea Bostănică le-a mai dezvăluit urmăritorilor săi și cadoul special, de suflet, pe care l-a primit. Mai exact, aceasta a avut parte de o întâlnire cu una dintre actrițele pe care le iubește. Este vorba despre actrița Meryem Uzerli, cea care a dat viață personajului sultanei Hürrem, din celebrul serial Suleyman Magnificul.

„Dragă Meryem, când te-am văzut în acea încăpere am rămas fără cuvinte. Nici măcar nu pot descrie emoțiile pe care le-am simțit, pentru că am crescut urmărindu-ți serialul încă de la 12 ani. Oameni buni, ea nu este doar frumoasă la exterior, ci și la interior. Te iubesc atât de mult și sunt atât de fericită că te-am întâlnit”, a scris Andreea Bostănică, în mediul online.

Andreea Bostănică, întâlnire specială /Foto: Instagram

Andreea Bostănică pare că trăiește o viaţă de lux, dar alta e realitatea: are un secret care i-a băgat contabila în fibrilaţii

Andreea Bostănică, tratată ca o regină! Tânăra de 20 de ani a primit cadou de 300.000 de euro

Tags:
Iți recomandăm
Cât costă 4 ședințe de pilates la sala Ioanei Tamaș. Soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express câștigă o sumă frumușică de pe urma abonamentelor lunare
Știri
Cât costă 4 ședințe de pilates la sala Ioanei Tamaș. Soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express…
Sfârșit tragic pentru această tânără de 23 de ani. Paloma a murit din cauza mamei sale, care nu a lăsat-o să urmeze tratamentul pentru boala de care suferea
Știri
Sfârșit tragic pentru această tânără de 23 de ani. Paloma a murit din cauza mamei sale, care nu…
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul...
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar
Gandul.ro
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Vrei să intri în armată ca voluntar? Ce presupune și ce beneficii ai, explică un general NATO
Adevarul
Vrei să intri în armată ca voluntar? Ce presupune și ce beneficii ai,...
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani...
Parteneri
Transformarea șocantă a unei vedete celebre! Ce și-a făcut la față? Fanii abia dacă o mai recunosc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea șocantă a unei vedete celebre! Ce și-a făcut la față? Fanii abia dacă o...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Click.ro
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat
Antena 3
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania...
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Digi 24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma...
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un...
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Ninsoarea a făcut prăpăd în stațiunile montane din România. Pană de curent, mașini blocate și turiști salvați la limită din zăpada de jumătate de metru
kanald.ro
Ninsoarea a făcut prăpăd în stațiunile montane din România. Pană de curent, mașini blocate și...
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la...
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit:
kfetele.ro
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
observatornews.ro
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
Descopera.ro
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
Fanatik.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei...
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Fanatik.ro
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Tipurile de construcții care nu mai au nevoie de autorizație. Senatul a adoptat propunerea legislativă
Capital.ro
Tipurile de construcții care nu mai au nevoie de autorizație. Senatul a adoptat propunerea legislativă
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
Romania TV
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată...
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Asigurare pentru trotinete în România. ASF: Oricine este rănit într-un accident trebuie să aibă garanția unei despăgubiri rapide
Capital.ro
Asigurare pentru trotinete în România. ASF: Oricine este rănit într-un accident trebuie să aibă garanția...
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
evz.ro
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
Gandul.ro
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama...
Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos!
as.ro
Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
radioimpuls.ro
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost...
Simona Halep, surpriză uriașă! Sportiva a primit un buchet generos de trandafiri și a postat un mesaj neașteptat
Fanatik.ro
Simona Halep, surpriză uriașă! Sportiva a primit un buchet generos de trandafiri și a postat...
Cine este românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină. ”Datorită mie și-a luat un Mercedes”
Fanatik.ro
Cine este românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină. ”Datorită mie...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă 4 ședințe de pilates la sala Ioanei Tamaș. Soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express câștigă ...
Cât costă 4 ședințe de pilates la sala Ioanei Tamaș. Soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express câștigă o sumă frumușică de pe urma abonamentelor lunare
Soprana ghinionistă în amor rupe tăcerea! Irina Baianț, adevărul despre relația cu fostul iubit ...
Soprana ghinionistă în amor rupe tăcerea! Irina Baianț, adevărul despre relația cu fostul iubit stomatolog: „Am iertat și înșelatul”
Sfârșit tragic pentru această tânără de 23 de ani. Paloma a murit din cauza mamei sale, care nu ...
Sfârșit tragic pentru această tânără de 23 de ani. Paloma a murit din cauza mamei sale, care nu a lăsat-o să urmeze tratamentul pentru boala de care suferea
Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava în care au murit mama și sora ei, ...
Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava în care au murit mama și sora ei, a fost înmormântată. Imaginile durerii!
Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul semnat cu Antena 1. Secretul divulgat a stârnit ...
Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul semnat cu Antena 1. Secretul divulgat a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Dieta-minune a Nicoletei Luciu. Cum a reușit să slăbească 12 kilograme: ”Mâncânc două mese din ...
Dieta-minune a Nicoletei Luciu. Cum a reușit să slăbească 12 kilograme: ”Mâncânc două mese din astea pe zi”
Vezi toate știrile
×