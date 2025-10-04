Iubitul Andreei Bostănică, darnic din cale-afară! Ce cadou le-a oferit prietenelor care au fost la ziua de naștere a influenceriței

Andreea Bostănică și-a surprins, din nou, fanii din mediul online. Recent, influencerița și-a serbat ziua de naștere, iar petrecerea a fost una de poveste. Așa cum și-a obișnuit deja urmăritorii, totul a fost organizat într-un cadru de lux, iar tânăra a avut parte de numeroase surprize. Iubitul misterios a avut grijă să îi îndeplinească toate dorințele și să o sărbătorească așa cum se cuvine.

În data de 2 octombrie, Andreea Bostănică a împlinit 21 de ani. Șatena și-a serbat ziua de naștere cu fast, iar petrecerea s-a întins pe mai multe zile. Influencerița a fost sărbătorită în Dubai, iar distracția a început încă din avionul privat ce a dus-o acolo (Vezi mai multe detalii AICI). Însă, ce a urmat i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

Andreea Bostănică, zi de naștere în Dubai

Andreea Bostănică și-a dorit să își marcheze ziua de naștere așa cum se cuvine și nu aveau cum să lipsească din această ecuație locațiile exclusiviste și cadourile de lux. Marea petrecere a avut loc în Dubai, iar cadrul a fost unul de poveste.

Mai exact, Andreea Bostănică și invitații săi au petrecut pe o plajă, acolo unde a fost organizată o cină de lux. Decorul a fost unu de vis. Pe plajă au fost amplasate o mulțime de lumânări și lumini care deschideau drumul către o masă bogată, decorată cu sute de flori.

Aici, influencerița și prietenele ei au avut parte de o cină de lux, cu un meniu bogat și muzică live. Și cadourile au curs, iar Andreea Bostănică nu a fost singura care a beneficiat de ele. Se pare că toți invitații de le cină au primit cadou un telefon, un iPhone, de ultimă generație.

Andreea Bostănică a postat în mediul online mai multe imagini de la ziua sa de naștere și pentru toate a ținut să îi mulțumească iubitului. Se pare că el este cel care s-a ocupat de tot, având grijă atât de tânără, cât și de invitații acesteia.

„Dacă ar exista o competiție pentru cel mai bun iubit din lume, al meu ar câștiga”, a scris Andrea Bostănică, în dreptul imaginilor de la ziua sa de naștere.

„Te iubesc atât de mult”

De asemenea, Andreea Bostănică le-a mai dezvăluit urmăritorilor săi și cadoul special, de suflet, pe care l-a primit. Mai exact, aceasta a avut parte de o întâlnire cu una dintre actrițele pe care le iubește. Este vorba despre actrița Meryem Uzerli, cea care a dat viață personajului sultanei Hürrem, din celebrul serial Suleyman Magnificul.

„Dragă Meryem, când te-am văzut în acea încăpere am rămas fără cuvinte. Nici măcar nu pot descrie emoțiile pe care le-am simțit, pentru că am crescut urmărindu-ți serialul încă de la 12 ani. Oameni buni, ea nu este doar frumoasă la exterior, ci și la interior. Te iubesc atât de mult și sunt atât de fericită că te-am întâlnit”, a scris Andreea Bostănică, în mediul online.

