Andreea Bostănică a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu! Imaginile s-au viralizat: „Karma”

Andreea Bostănică și Irina Columbeanu, întâlnire de senzație în Dubai. Orașul milionarilor a devenit locul perfect pentru o poveste modernă cu influenceri, lux și opulență. De această dată, în centrul atenției sunt Irina Columbeanu și Andreea Bostănica, două fete care atrag mii de urmăritori cu fiecare apariție în mediul online.

Cele două fete s-au întâlnit în Dubai și nu au pierdut ocazia să se afișeze împreună. Acestea au făcut clipuri pentru fanii lor de pe rețelele sociale și se înțeleg de minune. Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor cu Irinel Columbeanu, este obișnuită cu celebritatea încă din copilărie.

Aceasta a fost crescută în atenția publică, datorită părinților celebri. Irinel Columbeanu, fostul afacerist de la Izvorani, este cunoscut în spațiul public de foarte mulți ani, iar Monica Gabor, fost model de succes, este una dintre cele mai apreciate femei din lumea mondenă. Chiar dacă duce o viață fără griji în America alături de mama ei și de partenerul acesteia, Irina Columbeanu a început să își construiască propriul drum spre succes.

Tânăra este o prezență constantă în mediul online, unde oferă conținut de calitate pentru urmăritorii ei. Irina vine destul de des în România pentru a-și vizita tatăl și pentru a-l ajuta. Irinel Columbeanu se află într-un centru pentru bătrâni și este extrem de fericit atunci când fiica sa îl vizitează. În prezent, aceasta se află în Dubai, acolo unde locuiește și mătușa sa, Ramona Gabor, pe care o iubește și o apreciază necondiționat. Cele două sunt foarte bune prietene și petrec des timp împreună în Dubai, în România sau în America.

Pe de altă parte, Andreea Bostănica este o prezență cunoscută în mediul online după ce s-a chinuit de mică să adune cât mai mulți urmăritori în mediul online. Cu milioane de urmăritori, tânăra se bucură de un real succes în lumea digitală. Andreea Bostănica este originară din Republica Moldova și a devenit una dintre cele mai urmărite influencerițe din spațiul public. Aceasta se bucură de milioane de urmăritori în mediul online și este cunoscută pentru dansurile sale care au devenit virale, dar și pentru imaginea sa impecabilă.

Întâlnirea dintre Irina Columbeanu și Andreea Bostănica a fost remarcată rapid de fanii lor. Cele două au început să posteze videoclipuri împreună pentru urmăritori și pentru cei care le apreciază în mediul online.

Într-unul dintre videoclipurile filmate în Dubai, Andreea Bostănică a avut parte de un moment neașteptat. Aceasta a căzut în timp ce încerca să facă un dans viral! Deși momentul a fost surprins pe cameră, celebra influenceriță a tratat incidentul cu umor, în stilul său caracteristic, dar unul dintre internauți a comentat: „Karma”.

