Andreea Bostănică și-a mai îndeplinit o dorință de ziua ei! Marea vedetă cu care s-a îmbrățișat în Dubai

După aroganța făcută la ziua ei de naștere, Andreea Bostănică și-a luat din nou fanii prin surprindere. Influencerița s-a postat în timp ce plângea și era vizibil emoționată de întâlnirea cu o celebră actriță. Cum a reacționat vedeta internațională atunci când a văzut-o că plânge? Vezi în rândurile de mai jos!

Andreea Bostănică și-a serbat ziua de naștere pe data de 2 octombrie. Influencerița a împlinit vârsta de 21 de ani și a petrecut așa cum se cuvine, pe lux și opulență la Dubai. După cadourile și surprizele venite pe bandă rulantă, șatena a avut parte de șocul vieții ei: și-a întâlnit actrița preferată din copilărie.

Andreea Bostănică, în lacrimi

Influencerița virală pe TikTok s-a întâlnit cu actrița Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Hurrem din serialul Suleyman Magnificul. Andreea Bostănică a fost complet copleșită de acest moment și a izbucnit în lacrimi în timp ce o îmbrățișa pe celebra actriță. La vederea acestei reacții, Meryem a fost de-a dreptul uimită.

Dacă luăm în considerare surprizele fără număr făcute de iubitul ei atât ei, cât și tuturor persoanelor prezente la eveniment care au primit câte un telefoon de ultimă generație de la el, această întâlnire ar putea fi considerată tot o surpriză din partea lui, ci nu doar una întâmplătoare.

Andreea Bostănică a postat filmarea din momentul întâlnirii și a mărturisit că a crescut cu serialul în care celebra actriță era un personaj principal.

„Dragă Meryem, când te-am văzut în acea încăpere am rămas fără cuvinte. Nici măcar nu pot descrie emoțiile pe care le-am simțit, pentru că am crescut urmărindu-ți serialul încă de la 12 ani. Oameni buni, ea nu este doar frumoasă la exterior, ci și la interior. Te iubesc atât de mult și sunt atât de fericită că te-am întâlnit”, a scris Andreea Bostănică.

