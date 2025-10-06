Acasă » Știri » Andreea Bostănică și-a mai îndeplinit o dorință de ziua ei! Marea vedetă cu care s-a îmbrățișat în Dubai

Andreea Bostănică și-a mai îndeplinit o dorință de ziua ei! Marea vedetă cu care s-a îmbrățișat în Dubai

De: Denisa Iordache 06/10/2025 | 13:46

După aroganța făcută la ziua ei de naștere, Andreea Bostănică și-a luat din nou fanii prin surprindere. Influencerița s-a postat în timp ce plângea și era vizibil emoționată de întâlnirea cu o celebră actriță. Cum a reacționat vedeta internațională atunci când a văzut-o că plânge? Vezi în rândurile de mai jos!

Andreea Bostănică și-a serbat ziua de naștere pe data de 2 octombrie. Influencerița a împlinit vârsta de 21 de ani și a petrecut așa cum se cuvine, pe lux și opulență la Dubai. După cadourile și surprizele venite pe bandă rulantă, șatena a avut parte de șocul vieții ei: și-a întâlnit actrița preferată din copilărie.

Andreea Bostănică, în lacrimi

Influencerița virală pe TikTok s-a întâlnit cu actrița Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Hurrem din serialul Suleyman Magnificul. Andreea Bostănică a fost complet copleșită de acest moment și a izbucnit în lacrimi în timp ce o îmbrățișa pe celebra actriță. La vederea acestei reacții, Meryem a fost de-a dreptul uimită.

Dacă luăm în considerare surprizele fără număr făcute de iubitul ei atât ei, cât și tuturor persoanelor prezente la eveniment care au primit câte un telefoon de ultimă generație de la el, această întâlnire ar putea fi considerată tot o surpriză din partea lui, ci nu doar una întâmplătoare.

Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Purificare și reînnoire pentru acești nativi
Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Andreea Bostănică a postat filmarea din momentul întâlnirii și a mărturisit că a crescut cu serialul în care celebra actriță era un personaj principal.

„Dragă Meryem, când te-am văzut în acea încăpere am rămas fără cuvinte. Nici măcar nu pot descrie emoțiile pe care le-am simțit, pentru că am crescut urmărindu-ți serialul încă de la 12 ani. Oameni buni, ea nu este doar frumoasă la exterior, ci și la interior. Te iubesc atât de mult și sunt atât de fericită că te-am întâlnit”, a scris Andreea Bostănică.

Sursă: TikTok

CITEȘTE ȘI:

Iubitul Andreei Bostănică, darnic din cale-afară! Ce cadou le-a oferit prietenelor care au fost la ziua de naștere a influenceriței

Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat

Tags:
Iți recomandăm
Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari
Știri
Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari
Cazul ucrainencei Iryna Zarutska are urmări inedite în SUA. Pluton de execuție, reactivat?!
Știri
Cazul ucrainencei Iryna Zarutska are urmări inedite în SUA. Pluton de execuție, reactivat?!
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
Mediafax
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în...
Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Purificare și reînnoire pentru acești nativi
Gandul.ro
Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Mediafax
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de...
Parteneri
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)
Click.ro
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Digi 24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că...
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Ike Turner Jr, fiul regretatei Tina Turner, a murit la 67 de ani
kanald.ro
Ike Turner Jr, fiul regretatei Tina Turner, a murit la 67 de ani
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Așa ar putea arăta viitorul electric al Daciei. Conceptul care schimbă regulile jocului
go4it.ro
Așa ar putea arăta viitorul electric al Daciei. Conceptul care schimbă regulile jocului
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să joc, nea Gigi” / „Ai de luat 6 milioane”
Fanatik.ro
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau...
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
Fanatik.ro
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie...
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele...
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania TV
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Capital.ro
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Cât poți plăti în numerar fără să încalci legea. Limitele zilnice și excepțiile prevăzute în Codul Fiscal
evz.ro
Cât poți plăti în numerar fără să încalci legea. Limitele zilnice și excepțiile prevăzute în...
Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii
Gandul.ro
Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații...
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani: Le fac pe plac
as.ro
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
Gigi Becali, dialog fără precedent cu Marius Șumudică după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cum a făcut schimbările în derby: „Ești numărul 1” / „Am fost mai hoț ca ei”
Fanatik.ro
Gigi Becali, dialog fără precedent cu Marius Șumudică după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cum...
Adrian Mutu e convins că FCSB a dat lovitura cu el: „Are un fizic și o tehnică bună”. Analiză după victoria campioanei cu Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Adrian Mutu e convins că FCSB a dat lovitura cu el: „Are un fizic și...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari
Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari
Cazul ucrainencei Iryna Zarutska are urmări inedite în SUA. Pluton de execuție, reactivat?!
Cazul ucrainencei Iryna Zarutska are urmări inedite în SUA. Pluton de execuție, reactivat?!
Ioana Ginghină a comis-o! Actrița a primit un mare val de hate după ce s-a apucat de dans provocator: ...
Ioana Ginghină a comis-o! Actrița a primit un mare val de hate după ce s-a apucat de dans provocator: „Asta ne mai trebuia să vedem!”
Cum arată acum fiicele lui Dan Alexa din prima căsătorie. Cu ce se ocupă fosta soție, Izabela, în ...
Cum arată acum fiicele lui Dan Alexa din prima căsătorie. Cu ce se ocupă fosta soție, Izabela, în prezent
Mama Andreei Cuciuc face declarații noi după moartea fiicei sale! Ce i s-ar fi pus tinerei în pahar
Mama Andreei Cuciuc face declarații noi după moartea fiicei sale! Ce i s-ar fi pus tinerei în pahar
A devenit tată! Fotbalistul Adrian Petre a publicat prima imagine cu bebelușul lui
A devenit tată! Fotbalistul Adrian Petre a publicat prima imagine cu bebelușul lui
Vezi toate știrile
×