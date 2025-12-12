Acasă » Știri » Reacția acestei americance de origine asiatică, după ce a mâncat prima dată sarmale cu mămăligă, în România. A plătit 69.50 lei pentru această porție

12/12/2025 | 12:02
foto: captură YouTube

Sarmalele, preparat tradițional foarte apreciat în România, sunt un simbol al bucătăriei locale și se regăsesc adesea pe mesele românilor la sărbători sau ocazii speciale. Mulți turiști care vizitează țara noastră aleg să încerce acest fel de mâncare, fascinați de combinația sa de carne, orez și condimente învelite în frunze de varză sau viță-de-vie. Iată care a fost reacția americancei!

În fața unei porții tradiționale românești, americanca de origine asiatică a descoperit pentru prima dată sarmalele cu mămăligă. Preparatul constă în foi de varză umplute cu carne tocată, gătite lent într-un sos bogat de roșii, astfel încât aromele se îmbină perfect. Uneori, în umplutură se adaugă slănină afumată sau șuncă, pentru un plus de savoare, iar rezultatul este un fel de mâncare consistent și plin de gust.

Recent, o americancă de origine asiatică a avut ocazia să guste pentru prima dată sarmalele, servite alături de mămăligă, într-un restaurant din România. Experiența i-a oferit o impresie autentică asupra bucătăriei locale, iar porția pe care a comandat-o a costat 69,50 lei.

Potrivit americanei, alături de sarmale, mămăliga formează un contrast plăcut atât la culoare, cât și la textură. Aceasta este o făină de porumb gătită, cu consistență fermă, similară cu polenta, dar suficient de densă încât să se poată tăia și servi fără să se destrame. Culorile calde și aspectul aurit al porției fac preparatul și mai apetisant, iar textura mămăligii completează perfect carnea și varza din sarmale.

Smântâna adăugată peste sarmale și mămăligă le leagă într-o combinație cremoasă, care accentuează aroma fiecărui ingredient. Varza învelită strâns păstrează carnea suculentă, iar gustul bogat și echilibrat explică de ce acest fel de mâncare este atât de apreciat în România.

foto: YouTube

„Aproape că nu vreau să trecem mai departe, dar și asta arată foarte, foarte bine, așa că acesta este felul de mâncare preferat al prietenului nostru Vlad din tot ce am încercat astăzi. Acestea sunt Sarmalele. Sunt foi de varză umplute strâns cu carne tocată, apoi fierte încet într-un sos pe bază de roșii, astfel încât devin foarte, foarte aromate. Uneori se adaugă și puțină slănină afumată sau șuncă pentru a intensifica și mai mult gustul.”, a spus tânăra.

