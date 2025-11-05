Acasă » Știri » Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o

Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 15:09
O femeie fost victima unei înșelătorii online/ Sursa foto: Pixabay

Un bărbat din România este cercetat după ce ar fi păcălit o femeie din Statele Unite prin intermediul unei relații online, determinând-o să îi trimită sume considerabile de bani, care depășesc 280.000 de dolari. Incidentul a fost investigat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Sălaj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în cadrul unui dosar penal pentru înșelăciune continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cercetările au scos la iveală faptul că, pe parcursul a trei ani, între 2021 și 2024, bărbatul ar fi întreținut o relație online cu femeia, oferindu-i informații false și promisiuni nerealiste. Încrederea câștigată în urma acestei relații a fost exploatată pentru a determina femeia să transfere bani în mod repetat, prin intermediul mai multor operațiuni bancare. Sumele trimise cumulau peste 283.000 de dolari americani.

Pentru a-și susține afirmațiile mincinoase și pentru a crea impresia că relația și situațiile prezentate erau reale, bărbatul ar fi falsificat mai multe extrase de cont bancar. Aceste documente erau prezentate victimei ca dovezi ale stabilității financiare și seriozității sale, iar astfel femeia a fost convinsă să continue să îi trimită bani.

Investigațiile autorităților au inclus o percheziție domiciliară la locuința bărbatului, în urma căreia au fost ridicate mai multe înscrisuri și obiecte considerate utile în cadrul anchetei. Descoperirile au consolidat suspiciunile polițiștilor privind modul în care acesta a manipulat victima și a folosit documente falsificate pentru a-i câștiga încrederea.

După finalizarea percheziției, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților, care vor decide măsurile legale ce se impun. Ancheta scoate în evidență riscurile reale asociate cu relațiile online și modul în care încrederea poate fi exploatată în scopuri financiare.

