Mara Bănică, la un pas să fie victima hackerilor! Concurenta de la Asia Express 2025 trage un semnal de alarmă: ”Nu deschideți linkul!”

Mara Bănică a fost la un pas să fie prăduită de hackeri cibernetici. Jurnalista a povestit noua chemă prin care hoții pot face rost de datele personale și conturile bancare ale oamenilor. Aceștia se folosesc de numele unei firme renumite de curierat. Iată despre ce este vorba!

Recent, Mara Bănică a fost la un pas să fie victima hackerilor. Escrocii inventează tot felul de metode ingenioase pentru a obține datele persoanel și conturile bancare ale victimelor, iar schema ”curierul” este una dintre ele.

Victimele primesc un mesaj pe telefonul mobil în care le sunt prezentate informații despre un colet pe care îl au de primit. Așa-zisa firmă de curierat le comunică faptul că pachetul lor nu poate fi expediat din cauza unei ”erori de date”. Pentru actualizarea informațiilor și remedierea ”erorilor”, victimele trebuie să acceseze un link atașat în mesajul respectiv.

Mara Bănică, ținta hackerilor

Noua metodă de înșelătorie vă poate lăsa fără câțiva bani în portofel, fără datele personale și conturi bancare. Ținta escrocilor cibernetici poate fi oricine, în special cei care fac des cumpărături online. Totul pornește de la un simplu mesaj text aparent banal și se termină cu bani furați și conturi sparte. Jurnalista Mara Bănică a trecut prin această experiență și a relatat-o pe o rețea de socializare.

”ATENȚIE !!! Am primit acest mesaj mai devreme. S-ar putea să primiți și voi mesaje de genul acesta. NU DESCHIDEȚI linkul! Dacă citiți exact, nici măcar nu sunt cei de la FanCourier, e un ”r” în plus, la final! Există riscul de a le da unor escroci datele dumneavoastră bancare. Fiți atenți, așadar!”, a scria Mara Bănică pe o rețea de socializare.

