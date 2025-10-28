Acasă » Știri » Mara Bănică, la un pas să fie victima hackerilor! Concurenta de la Asia Express 2025 trage un semnal de alarmă: ”Nu deschideți linkul!”

Mara Bănică, la un pas să fie victima hackerilor! Concurenta de la Asia Express 2025 trage un semnal de alarmă: ”Nu deschideți linkul!”

De: Irina Vlad 28/10/2025 | 18:59
Mara Bănică, la un pas să fie victima hackerilor! Concurenta de la Asia Express 2025 trage un semnal de alarmă: ”Nu deschideți linkul!”
Mara Bănică, la un pas de a fi ținta hackerilor.

Mara Bănică a fost la un pas să fie prăduită de hackeri cibernetici. Jurnalista a povestit noua chemă prin care hoții pot face rost de datele personale și conturile bancare ale oamenilor. Aceștia se folosesc de numele unei firme renumite de curierat. Iată despre ce este vorba!

Recent, Mara Bănică a fost la un pas să fie victima hackerilor. Escrocii inventează tot felul de metode ingenioase pentru a obține datele persoanel și conturile bancare ale victimelor, iar schema ”curierul” este una dintre ele.

Victimele primesc un mesaj pe telefonul mobil în care le sunt prezentate informații despre un colet pe care îl au de primit. Așa-zisa firmă de curierat le comunică faptul că pachetul lor nu poate fi expediat din cauza unei ”erori de date”. Pentru actualizarea informațiilor și remedierea ”erorilor”, victimele trebuie să acceseze un link atașat în mesajul respectiv.

Mara Bănică, ținta hackerilor

Noua metodă de înșelătorie vă poate lăsa fără câțiva bani în portofel, fără datele personale și conturi bancare. Ținta escrocilor cibernetici poate fi oricine, în special cei care fac des cumpărături online. Totul pornește de la un simplu mesaj text aparent banal și se termină cu bani furați și conturi sparte. Jurnalista Mara Bănică a trecut prin această experiență și a relatat-o pe o rețea de socializare.

Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările
Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
sursă foto: Facebook

”ATENȚIE !!!

Am primit acest mesaj mai devreme. S-ar putea să primiți și voi mesaje de genul acesta. NU DESCHIDEȚI linkul!

Dacă citiți exact, nici măcar nu sunt cei de la FanCourier, e un ”r” în plus, la final! Există riscul de a le da unor escroci datele dumneavoastră bancare. Fiți atenți, așadar!”, a scria Mara Bănică pe o rețea de socializare.

 

Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi dă “replica” pe cale legală!

Mara Bănică este în lacrimi! Ce mesaj de adio a transmis jurnalista colegului ei de muncă. „Drum bun, Ioane!”

Tags:
Iți recomandăm
Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! Pe ce au plătit 4.000 de lei, de fapt
Știri
Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! Pe ce…
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Știri
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis…
Turist găsit mort în Creasta Pietrei Craiului. Este al cincilea caz tragic în Meridionali în ultimele 10 zile
Mediafax
Turist găsit mort în Creasta Pietrei Craiului. Este al cincilea caz tragic în...
Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”
Gandul.ro
Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Adevarul
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam...
Fără bani de acasă pentru concursuri și proiecte extrașcolare. Ministerul oprește taxele cerute elevilor
Mediafax
Fără bani de acasă pentru concursuri și proiecte extrașcolare. Ministerul oprește taxele cerute...
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
Click.ro
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”
Gandul.ro
Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! ...
Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! Pe ce au plătit 4.000 de lei, de fapt
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă ...
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
De peste Ocean, direct în Capitală! Cum arată studioul de pilates care face furori printre vedete. ...
De peste Ocean, direct în Capitală! Cum arată studioul de pilates care face furori printre vedete. Vica Blochina și Vanessa s-au abonat!
Desertul de toamnă care are doar 80 de calorii și este benefic și pentru diabetici, potrivit dr. nutriționist ...
Desertul de toamnă care are doar 80 de calorii și este benefic și pentru diabetici, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Ștefania Szabo nu este singurul medic care ar fi murit din cauza epuizării la Spitalul de Urgență ...
Ștefania Szabo nu este singurul medic care ar fi murit din cauza epuizării la Spitalul de Urgență Buzău. Clara Anton a murit tot după o noapte de gardă
Horoscop 29 octombrie 2025. Zodia care are parte de o discuție aprinsă cu șeful
Horoscop 29 octombrie 2025. Zodia care are parte de o discuție aprinsă cu șeful
Vezi toate știrile
×