Mara Bănică este în lacrimi! Ce mesaj de adio a transmis jurnalista colegului ei de muncă. „Drum bun, Ioane!”

Mara Bănică a primit o veste cutremurătoare. Unul dintre cei mai apropiați colegi ai săi s-a stins din viață când se aștepta mai puțin. Toată lumea îl cunoștea drept Ion, un om amabil și cu suflet mare. La scurt timp prezentatoarea TV a transmis un mesaj public despre decesul acestuia.

Mara Bănică obișnuiește să îi țină la curent pe urmăritorii săi cu toate detaliile despre viața ei. De data acesta vestea a șocat pe toată lumea, fiind vorba despre un deces. Dacă până acum a împărtășit cu fanii ei multe bucurii, Mara Bănică a decis să transmită un mesaj sfâșietor despre pierderea colegului de muncă.

Pe cine a pierdut Mara Bănică

Mara Bănică este un nume cunoscut în televiziunea românească, cu o carieră de mulți ani în spate. În tot acest timp, Mara nu a fost doar o prezență constantă pe micul ecran, ci și o colegă apropiată, care a știut mereu să lege prietenii autentice cu oamenii alături de care a lucrat. A fost mereu acolo, nu doar pentru știri sau transmisiuni, ci și pentru colegii ei. Astăzi, durerea pierderii colegului Ion este foarte puternică. Este un moment greu, care lasă un gol imens în sufletul celor care l-au cunoscut și apreciat. Pentru Mara, ca și pentru mulți dintre colegii din redacție, această pierdere este nu doar profesională, ci și personală.

„Drum bun, Ioane! Ai fost unul dintre cei mai simpatici și buni colegi. Și săritor. Glumeț. Cu suflet mare! Are mereu Dumnezeu planuri cu oamenii buni! Dumnezeu să te Ierte!” a scris Mara Bănică, în mediul online.

Ce reacție a avut Mara Bănică după ce s-a scris că ar fi murit

S-a zvonit de nenumărate ori cum că Mara Bănică ar fi murit. Jurnalista nu a vrut să lase lucrurile așa și a reacționat rapid pe rețelele de socializare. Mara susține că a fost sunată de cineva de mai multe ori la 3 jumătate dimineața pentru a da explicații. Informațiile false au scos-o pe Mara din sărite, motiv pentru care a venit cu o reacție dură pe internet.

„Înțeleg că iar a apărut această mizerie. Vă rog eu, dați-i report omului în loc să mă sunați să vedeți dacă-i adevărat la 3 jumate de dimineață! Se știe el, cel care a sunat! M-am obișnuit să mă ucidă de 2 ori pe an pe diverse pagini. Se pare că sunt highlander! Nu sunați! Anunț eu dacă e!” a scris Mara Bănică, în mediul online.

