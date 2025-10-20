Mara Bănică, ținta unui admirator obsedat. Șapte ani de coșmar și o luptă care nu s-a încheiat! Detalii incredibile din dosarul ținut SECRET

Mara Bănică nu are parte de liniște, nici după șapte ani de când a fost terorizată de bărbatul care a dezvoltat o adevărată obsesie pentru ea. După mai multe episoade care ar putea cu ușurință servi drept scenariu de telenovelă, în care bărbatul a făcut tot posibilul să obțină o reacție de la jurnalistă, nici astăzi situația nu s-a concretizat în favoarea ei. În 2019, hărțuitorul a fost arestat pentru șase luni, apoi a fost eliberat. Ani întregi fosta concurentă de la Asia Express a încercat să-și facă dreptate, iar demersurile ei continuă, deoarece se judecă în continuare cu cel care a făcut-o să trăiască un adevărat coșmar. Ceea ce ridică semne de întrebare este faptul că, deși este o persoană periculoasă, condamnată, a primit pedeapsă sub supraveghere. CANCAN.RO are detalii!

La început, totul părea că este doar o admirație exagerată, însă s-a transformat cu repeziciune într-un film de groază. Bărbatul a început să îi dea tot mai multe mesaje jurnalistei, mesaje care au ajuns la ordinul zecilor de mii, în care ba își declara dragostea eternă, ba umbla cu amenințări macabre. La un moment dat, lucrurile au degenerat complet, iar Mara primea mesaje zilnic, trimise de pe conturi false.

Degeaba încerca să dea block tuturor conturilor de pe care îi scria bărbatul, pentru că „perseverența” lui a atins un nivel halucinant. Și-a creat peste 7000 de conturi false, de pe care o teroriza în fiecare zi cu mesaje, comentarii la postări, jigniri, amenințări, blesteme. Un adevărat calvar, care, pentru o perioadă, părea că s-a încheiat, însă realitatea este alta.

Mara Bănică se judecă în continuare cu hărțuitorul ei

Clipele de groază prin care a trecut jurnalista nu pot fi uitate atât de ușor. Cel care a hărțuit-o îi trimitea mesaje în care spunea că este îndrăgostit de ea și că vrea să se căsătorească, însă știe că motivul pentru care ea nu acceptă este faptul că el este sărac. În disperarea de a-i demonstra contrariul, i-a trimis o factură de la cablu TV, iar așa au reușit oamenii legii să îi afle adresa. În 2019, după ce Mara Bănică a făcut plângeri la poliție și l-a acuzat pe bărbat de șantaj, hărțuire și amenințare, autoritățile au intervenit la domiciliul lui, l-au încătușat și a petrecut 6 luni în arest.

Însă vedeta nu a trecut cu vederea toată perioada în care a trăit cu frică și cu groază că bărbatul ar putea recurge la gesturi extreme. De altfel, nu doar mesajele de pe miile de conturi false au fost singurele metode prin care el a acționat. Prezentatoarea s-a trezit inclusiv cu bilete pe care scria „Te iubesc” în geamul mașinii, iar la un moment dat, s-a dus la studiourile unde Mara filma și a dat foc unor petarde.

Potrivit portal.just.ro, executarea pedepsei inculpatului s-a suspendat, și s-a stabilit un termen de supraveghere de trei ani. Pe parcursul termenului de supraveghere, bărbatul va trebui să presteze servicii în folosul comunității, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare. În plus, este nevoit să-i plătească Marei Bănică suma de 5.000 de euro daune morale, dar și 2.500 de lei cheltuieli de judecată.

