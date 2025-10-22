Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi dă “replica” pe cale legală!

Mara Bănică i-a dat „replica” Andei Adam, după ce artista a jignit-o în mediul online. Între cele două au existat unele tensiuni în emisiunea Asia Express, dar situația a luat o întorsătură total neașteptată în timpul difuzării emisiunii. În urma afirmațiilor calomnioase făcute de blondină la adresa ei, jurnalista a decis să ia atitudine și a acționat-o în instanță. Prezentatoarea de la Antena Stars a solicitat măsuri legale pentru a-și proteja imaginea și reputația. CANCAN.RO are toate detaliile!

După ce a fost jignită de cântăreață, Mara Bănică a decis să ia atitudine și să rezolve conflictul pe cale legală! Așadar, a acționat-o în instanță pe Anda Adam și în curând cele două vor sta față în față în sala de judecată!

Conflictul dintre Mara Bănică și Anda Adam se mută în instanță!

Mara Bănică a dat-o în judecată pe Anda Adam pentru afirmațiile calomnioase pe care artista le-a făcut în timpul și, mai ales, după terminarea filmărilor. Jurnalista a intentat un proces pentru ordonanță președințială, ceea ce înseamnă că Anda Adam nu mai are voie să îi pronunțe numele sau să aibă aluzii față de ea. În plus, Mara Bănică nu s-a oprit aici și i-a mai deschis un proces cântăreței „acțiune în răspundere delictuală”. Practic, în acest fel, prezentatoarea tv cere despăgubiri pentru prejudiciul adus imaginii sale din cauza afirmațiilor calomnioase făcute de Anda Adam la adresa ei.

Tensiunile dintre cele două au ajuns la cote maxime în timpul emisiunii

Așa cum știm, în timpul emisiunii cele două au avut numeroase înțepături una la adresa celeilalte. Dacă la început au fost remarci nevinovate, în timp, antipatia a crescut cu fiecare episod.

Mara și Serghei i-au votat pe Anda și Joseph pentru cursa de ultima șansă. Apoi, la testimonial, jurnalista a adus și câteva completări: ”Femeia asta nu mai există pentru mine! Dacă mă uit la un elefant sau dacă mă uit la Anda Adam, e tot aia! Păcat de băiatul ăla, nu știu cum stă cu ea”, a spus Mara Bănică.

Rănită în orgoliu Anda Adam i-a răspuns Marei cu o fotografie cu ea în costum de baie. În plus, cu toate că în emisiune a declarat că ar cântări 50 de kilograme, acum cântăreața se contrazice și recunoaște că are, de fapt 65.

„În echipele mixte sunt și fete, iar dacă o fată cântărește 50 de kilograme…Și eu am aceeași greutate și ridic un scaun de 20 de kilograme”, spunea ea în cadrul emisiunii Asia Express.

Ulterior a revenit cu o postare în care a mărturisit că are 65 de kilograme. Atât de bine să îi fi priit acasă încât să fi pus pe ea 15 kilograme în șase luni?!

„65 de kilograme! Elefant.. zise balena albastră. Și tot îți dau rușine de la distanță! Și dacă te mai naști de trei ori, tot nu o să arăți vreodată ca mine. Nici măcar în vis!”, a spus ea.

Insultele nu s-au oprit aici, iar Anda Adam a continuat. Recent, a jignit-o extrem de tare pe prezentatoarea TV spunând că este „psi&^pată”. Totul s-a întâmplat într-un comentariu public pe care blondina i l-a dat lui Serghei Mizil, coechipierul Marei din cadrul competiției.

„Tu trebuia să rămâi, dar cu psi&^pata aia…care ți-a dat teroare și ție, și nouă”, a fost comentariul Andei Adam.

