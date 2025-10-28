Noua înșelătorie care te lasă fără bani! Hoții te caută direct pe WhatsApp cu o minciună extrem de credibilă

Avertisment pentru utilizatorii WhatsApp! O nouă metodă de fraudă promite câștiguri false și urmărește furtul datelor personale. Iată despre ce este vorba!

Tot mai mulți români sunt vizați în ultima perioadă de o campanie de înșelăciuni online care se propagă prin aplicația WhatsApp. Escrocii folosesc mesaje aparent inofensive, dar concepute cu grijă pentru a păcăli utilizatorii și a obține acces la informații personale sau la conturi bancare.

Noua înșelătorie care te lasă fără bani

Metoda este simplă, dar eficientă. Persoanele vizate primesc mesaje de la numere necunoscute, în care li se promit câștiguri rapide, de până la 1.000 de lei pe zi. Textul este redactat într-un ton formal, imitând comunicările interne ale unor instituții sau companii, pentru a inspira încredere. De cele mai multe ori, mesajul pare să provină de la un departament de resurse umane, ceea ce îi face pe destinatari să creadă că este vorba despre o ofertă de muncă temporară sau o campanie de recrutare.

După ce destinatarul răspunde sau salvează numărul în agendă, escrocii continuă comunicarea, trimițând linkuri suspecte și solicitând diverse date personale. Victimele sunt îndemnate să furnizeze nume, coduri de autentificare, informații bancare sau să acceseze pagini web care par legitime, dar care sunt create special pentru a colecta datele introduse. În multe cazuri, aceste linkuri conduc către site-uri care copiază designul unor platforme cunoscute sau instituții publice, tocmai pentru a induce în eroare.

Specialiștii în securitate informatică avertizează că astfel de mesaje fac parte dintr-o campanie de tip phishing, o metodă folosită de infractorii cibernetici pentru a obține acces la conturi online și pentru a sustrage bani din conturile victimelor. De obicei, odată ce datele sunt transmise, atacatorii pot accesa aplicațiile bancare sau pot iniția plăți neautorizate în numele utilizatorilor.

În ultimele luni, astfel de tentative s-au înmulțit semnificativ, iar scenariile folosite devin tot mai convingătoare. În unele cazuri, escrocii promit recompense pentru completarea unor sondaje, în altele, oferă locuri de muncă „part-time” cu venituri rapide. Scopul final este însă mereu același: furtul datelor și compromiterea securității conturilor.

