Pericolul descoperit în macroul congelat din România. Specialiștii au retras produsele de pe piață

Pe piața de pește congelat, analizele de laborator au scos la iveală nereguli majore. În cazul macroului, procentul de gheață ajunge la 25%, iar nivelul de contaminare cu mercur se apropie de limita legală.

Consumatorii plătesc adesea mai mult pentru gheață decât pentru pește, iar riscurile pentru sănătate nu sunt de neglijat.

Pericolul descoperit în peştele congelat

La prima vedere, peștele expus pe rafturi pare proaspăt, așezat regulamentar pe un pat de gheață. Totuși, investigațiile arată că excesul de glazură ascunde realitatea.

„Am avut o probă de dorada, de merluciu și celelalte probe de macrou. Analizele ne arată că macroul este o problemă. Glazură declarată de exemplu pe unul dintre produse ca fiind maxim 10 la sută este în realitate de 26 la sută. Plătim gheața la preț de pește!”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Totodată, se avertizează că etichetele nu reflectă întotdeauna conținutul real.

„Noi avem de exemplu un file de macrou cu piele etichetat ca fiind 10 la sută procent de glazură și determinat în laborator a fi 26,26% procentul de glazură”, a mai precizat acesta.

Produsele au fost retrase de piaţă

Însă problema nu se oprește la gheață. Nivelul de mercur din macrou este aproape de limita admisă.

„Macrou sunt valori apropiate de limitele legale pe aproape toate probele determinate”, a subliniat Alexandru Cîrîc. Legislația impune pentru această specie un prag de 0,3 miligrame per kilogram.

Cumpărătorii sunt avertizaţi că riscurile pentru sănătate sunt semnificative.

„Având în vedere că în această perioadă se consumă cantități mari de pește în detrimentul cărnii și altor produse de origine animală, un consum foarte mare și repetat a unor astfel de produse poate genera acumularea de mercur în organism, poate conduce la intoxicație cu mercur”, a explicat Alexandru Cîrîc.

Nutriționistul Șerban Damian atrage atenția:

„Intoxicația este lentă, este de durată, se produce la consumul îndelungat și în cantități mai mari, dacă mănânci frecvent pește, începi cu niște chestii foarte nespecifice: stare de oboseală, poți să ai dureri de cap, poți să ai multe erupții pe piele, dureri de articulații pe care nu prea le legi de ceva.”

Controalele ANSVSA au descoperit și alte probleme. Fileuri de somon marinat au fost depistate cu listeria, o bacterie periculoasă ce poate fi confundată cu o gripă, dar care provoacă complicații grave.

„Probe neconforme care au condus la retragerea unor cantități importante de pește din rețeaua de comercializare. Sancțiuni care pot merge de la simple măsuri contravenționale apoi măsuri complementare de confiscare a cantităților respective și anumite situații chiar dosare penale”, a declarat Ionuț Oleleu, vicepreședintele ANSVSA.

Specialiștii recomandă atenție sporită la achiziția de pește. Ochii trebuie să fie limpezi și proeminenți, solzii bine fixați, iar carnea fermă. În cazul peștelui congelat, ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi, iar produsele cu cristale mari de gheață sau pete albe trebuie evitate.

