ANPC trage semnalul de alarmă. Lichidul din carne ascunde riscuri uriașe

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a emis un avertisment referitor la carnea de porc ambalată. Directorul general al instituției, Paul Anghel, a transmis într-o postare pe Facebook că lichidul sangvinolent, prezent în cantități mari în interiorul ambalajelor, poate indica probleme legate de calitate sau de modul de păstrare.

Acesta a precizat că apariția lichidului poate fi semnul unei depozitări necorespunzătoare, al unor variații de temperatură pe durata transportului, al unei prospețimi îndoielnice sau al unei ambalări defectuoase, cu vid compromis.

ANPC trage semnalul de alarmă

“Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea”, a transmis directorul general al ANPC.

Mesajul vine în contextul în care ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor să controleze toate loturile de carne de porc provenite din Uniunea Europeană, pentru a preveni răspândirea pestei porcine africane.

Ce pericole ascunde carnea din magazine

Ministrul a atras atenția asupra riscului ca România să importe carne contaminată.

“Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara ţării să aducem boala în România. Să ştiţi că m-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect şi am făcut numeroase analize la Ministerul Agriculturii, dar şi în teritoriu. Gândiţi-vă, de ce apare pesta porcină în gospodăria ţărănească? Poate exista un risc foarte mare de a importa carne de porc infestată”, a declarat Florin Barbu.

Acesta a subliniat că România verifică în prezent doar 2-3% din carnea adusă din import, din cauza capacităţii reduse de control, ceea ce crește riscul ca boala să fie introdusă prin produsele provenite din alte state.

