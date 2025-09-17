Descoperirea dezgustătoare a lui Horia Constantinescu, de la ANPC, într-un restaurant celebru: ”Sârme…”

Horia Constantinescu a făcut un control neașteptat la un restaurant cu specific indian, iar ce a descoperit acolo l-a lăsat fără cuvinte. Întreaga vizită a fost filmată, iar imaginile surprind atât condițiile din bucătărie, cât și reacțiile șefului ANPC la neregulile găsite.
Încă de la început, Constantinescu a punctat, cu ironie, primele probleme observate:
„Iată că ne întâmpină ingredientele principale ale bucătăriei indiene: sârme interzise.”
Nu doar depozitarea sau echipamentele au ridicat semne de întrebare, ci și preparatele servite clienților. Oficialul ANPC a remarcat calitatea slabă a sosurilor și a cărnii:
„Sosul este ușor oxidat, dar ceea ce vă spun cu durere în suflet este că și eu am mâncat aseară așa ceva, situație ce mi-a atras atenția.”
Nici carnea nu a scăpat. În lipsa unei etichete, comisarul șef nu a știut exact despre ce carne este vorba, așa că a făcut o remarcă ironică.
„Cărniță de, probabil, aligator, girafă, rechin, nu știm.”
Descoperirile au continuat, de la produse cu aspect dubios până la ustensile folosite în mod necorespunzător:
„Acest produs este plin de o zeamă necunoscută el însuși fiind un produs special.”
Ăsta este un echipament pe care nu l-am mai văzut niciodată.”
Cireașa de pe tort a fost bețișorul de urechi folosit pe care Horia Constantinescu l-a descoperit. Nici acest obiect nu a scăpat de remarca sa ironică:
„Acest bețișor are două capete ce pot fi folosite, dar dacă se usucă, mai poate fi folosit probabil în India încă de câteva ori până ajunge de o culoare care arată că este plin de amintiri.”
Pe lângă toate acestea, Constantinescu a atras atenția și asupra modului incorect de manipulare a cărnii:
„Nu puteți dezgheța carnea în apă fierbinte.”
Cu toate problemele descoperite, președintele ANPC a apreciat atitudinea reprezentantului localului:
„Atitudinea reprezentantului indian, a operatorului economic, este una impecabilă: nu a comentat, a spus că înțelege și că este gata să îndeplinească toate măsurile pe care noi le vom stabili.”
În final, Horia Constantinescu a decis suspendarea activității restaurantului, cu o formulare care spune totul:
„O să închidem acest restaurant până când îl veți transforma într-un restaurant real, nu unul indian, unul mai european. Oprire temporară până la minune!”
