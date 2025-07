Ce s-a întâmplat cu Piedone după vizita la DNA. S-au luat sau nu măsuri după acuzațiile aduse?

S-au terminat audierile în cazul lui Cristian Popescu Piedone! În această dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat mai multe controale, inclusiv acasă la șeful ANPC, după ce care l-au chemat la sediul instituției. Află, în articol, ce s-a întâmplat cu fostul edil al sectorului 5 și dacă au fost luate măsuri după acuzațiile aduse!

Marți dimineața, 22 iulie 2025, au avut loc percheziții DNA care l-au vizat pe Cristian Popescu Piedone. Procurorii au descins la trei locaţii din Ilfov, Prahova şi Constanţa. Autoritățile l-au adus pe șeful ANPC de la complexul rezidențial, unde era cazat în Mamaia, la el acasă, în Bragadiru. Ulterior, fostul primat a fost dus la sediul institușiei pentru audieri.

Cristian Popescu Piedone este suspectat de fapte asimilate corupției. Potrivit procurorilor, șeful ANPC ar fi avertizat patronul unui hotel din Sinaia înainte de a merge în control. Următoarea zi, fostul edil al sectorului 5 a postat în mediul online un filmuleț în care laudă personalul unității de cazare pentru curăţenie şi lipsa de nereguli.

În acest context, DNA a afectuat mai multe percheziții care l-au vizat pe șeful ANPC. Ulterior, Piedone a mers la audieri. După ce a dat declarații în fața procurorilor, fostul edil a spus câteva cuvinte și pentru jurnaliștii care îl așteptau la ieșire. Acesta a mărturisit că oamenii legii nu au luat nicio măsură în cazul lui.

Piedone a recunoscut că patronul hotelului respectiv din Sinaia îi este prieten bun, dar a negat că l-ar fi avertizat în legătură cu controlul ANPC. De asemenea, el a precizat că este vorba despre un „război” între Sorin Susanu, fost șef al corpului de control al ANPC, și Horia Constantinescu, șeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa.

„Susanu înregistrează pe toată lumea. (…) Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de peste ani şi ani. Este şi el un personaj public, dar nu am avut niciun fel de schimb de informaţii, nu am anunţat… nu am anunţat şi nu am fost, nu-mi aduc aminte şi nu-mi aduc aminte cu certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru. Vom vedea. În clipa în care există dovadă, înseamnă că telefoanele mele şi ale şoferului meu au fost ascultate”, a mai declarat șeful ANPC.