Ce a făcut patroana unui restaurant din Costinești, când l-a văzut pe Piedone. Cum a încercat să-l păcălească pe șeful ANPC

În plin sezon estival, Cristian Popescu Piedone a demarat o serie de controale în localurile, terasele, resturantele și spațiile de cazare din stațiunea Costinești. Alături de echipa sa de comisari, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a găsit nereguli grave, condiții insalubre, frigidere murdare și mâncare ținută în camera unde dormeau angajații. Ce a făcut patroana unei terase când l-a văzut pe Piedone? A încercat să îl păcălească și să scape de amendă.

În aceste zile, Cristian Popescu Piedone și inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) demarează o serie de controale inopinante pe litoralul românesc. La unii comercianți – din Costinești și Năvodari – au fost descoperite nereguli și abateri grave, oferte înșelătoare și deficiențe grave de igienă.

”Astăzi, împreună cu echipele de comisari ANPC, am fost prezent în stațiunea Costinești pentru a verifica respectarea normelor de protecție a consumatorilor. Din păcate, ce am găsit nu are nicio legătură cu turismul civilizat și ospitalitatea pe care românii o merită”, scrie Piedone pe pagina sa de Facebook.

Cristian Popescu Piedone, șeful ANPC, în control la terasele din Costinești

Patroana unui restaurant din Costinești a încercat să ascundă anumite nereguli și să îl păcălească pe Piedone. Este vorba despre terasa Ștefan din Costinești. Când l-a văzut pe șeful ANPC, patroana localului a ordonat angajaților să mute toate tăvile/recipientele cu mâncare într-o cameră (unde dorm angajații), ca să nu fie controlată.

Din păcate pentru ea, șeful ANPC a găsit camera și, implicit, mâncarea. Femeia s-a ales cu amendă în valoare de 10.000 de lei, terasa a fost oprită temporar și s-a luat în calcul oprirea temporară a prestărilor de servicii pe o perioadă de până la 6 luni.

”La Terasa Ștefan, blocul alimentar era într-o stare JALNICĂ:

• 101,2 kg de mâncare nesigură (fără etichete clare, depozitată la temperaturi nepotrivite) au fost sigilate și scoase din consum,

• Grăsime acumulată, frigidere murdare, agregate prăfuite, igienă generală de neacceptat.

S-a aplicat amendă de 10.000 lei, cu oprirea temporară a activității și propunere de închidere temporară pe până la 6 luni”

”România NU e tomberonul nimănui! Consumatorii NU sunt cobai! Turismul românesc NU poate înflori dacă îl sufocă mizeria şi nepăsarea! Noi, la ANPC, nu venim cu vorbe dulci, ci cu legea în mână! Şi cât timp voi fi în fruntea acestei instituţii, aşa vom merge mai departe: ferm, pe dreptate şi fără compromisuri! ”, a scris Piedone pe pagina sa personală de Facebook.

