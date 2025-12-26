Acasă » Știri » Teodora Ghenciu a pus un mesaj pentru colindători, pe ușa apartamentului. Când l-au citit, au făcut stânga-mprejur!

De: David Ioan 26/12/2025 | 11:16
Gestul controversat făcut de o jurnalistă română faţă de colindători: „Din păcate, trebuia să recurgem la ceva de genul ăsta!”. Foto: Facebook

Teodora Ghenciu, o jurnalistă din România care spune că este deranjată de numărul mare de colindători necunoscuți care îi bat la ușă în fiecare an, a decis să impună o regulă clară pentru perioada sărbătorilor.

Aceasta a anunțat că va primi doar persoane pe care le cunoaște, motiv pentru care a afișat pe ușă un mesaj adresat celor care vin la colindat.

Gestul controversat al unei jurnaliste faţă de colindători

Potrivit acesteia, decizia a fost luată după mai multe experiențe neplăcute, iar explicațiile au fost oferite public într-o postare pe Facebook.

„Din păcate, trebuia să recurgem la ceva de genul ăsta! Pur și simplu colindele s-au transformat într-o formă de cerșit. Și noi mergeam să colindăm, în principal ca să strângem bani de dulciuri, nu neapărat să aducem vestea nașterii lui Iisus, dar mergem la părinți, mătuși si vecini, nu la necunoscuți. Știam măcar un colind cap-coadă, nu doar refrenul. Și îl făceam cumva să sune a cântec, nu a versuri repezite, doar să se termine odată totul. Le zâmbeam oamenilor când îi întrebam “Primiți cu colindul?”, nu parea că îi amenințăm cu bătaia. etc, s.a.m.d…”, a scris Teodora Ghenciu.

Mesajul postat de jurnalista Teodora Ghenciu. Foto: Facebook

Mesajul său a generat o reacție amplă în mediul online, unde postarea a devenit rapid virală. Mulți utilizatori au criticat gestul, considerând că acesta contrazice spiritul tradițiilor de Crăciun.

„Macar o data intr-un an s-ar fi putut trece cu vederea,parerea mea! Plus că nu intră nimeni în casă şi nu e nimeni obligat să deschidă uşa! În copilarie cand mergeam la colindat, nu mergeam la părinti, mătusi, vecini, luam toate casele la rând fie că îi cunoşteam, fie că nu. Până la urmă ăsta-i farmecul! Acel afiş pe uşa, nu cred că işi avea rostul.. Crăciun fericit cu pace si lumină!”, este unul dintre mesajele lăsate la postarea Teodorei Ghenciu.

Postarea s-a viralizat rapid

Alte reacții au fost și mai dure, acuzând-o pe Teodora că ar contribui la pierderea bucuriei specifice copiilor în perioada sărbătorilor.

„Și uite așa stricați absolut orice bucurie a copiilor, in loc să îi lăsați să vă cânte două versuri pentru 5 lei, puneți mesaj aiurea să le luați si bucuria asta mică. De tot râsul sunteți unii. Când erați mici nu scria așa ceva pe porțile oamenilor din fundul satului de unde veniți”, a scris un alt utilizator.

Discuția a evoluat ulterior și spre aspecte ce țin de caracter și valori personale, unii internauți criticând atitudinea femeii.

„Tipic acestui gen de oameni, care ajută doar cunoscuţi, întind o pâine dacă îl cunoaşte pe respectivul, pt a primi pâinea peste o lună înapoi când va avea nevoie. Dovada că degeaba citeşti o carte în viaţă, când carcaterul e cum e, nu te ajută nici 10 biblioteci.”

Printre comentarii s-au regăsit și mărturii ale părinților care susțin că situația colindatului s-a schimbat în ultimii ani, iar mulți copii se lovesc de uși închise.

„Anul acesta a vrut şi fetiţa mea să colinde si am dus-o impreună cu alţi 2 prieteni de vârsta ei. Au repetat temeinic, ne-am pregătit şi am plecat… două ore mai târziu au deschis doar 10 uşi. Au fost scări de bloc la care nu a deschis nimeni, mi se rupea sufletul pentru ei. Totuşi, la fiecare uşă care le-a deschis, parcă se ştergea cu buretele supărarea eşecurilor anterioare. Nu avem cunoştinţe in zona că ne-am mutat de curând şi sunt profund recunoscătoare celor care au decis să se uite pe vizor, să le deschidă şi să aibă 2 minute rabdă”.

