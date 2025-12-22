Cât costă un bilet la concertul lui Ștefan Hrușcă? Programul complet al evenimentelor din 22 decembrie

Sezonul spectacolelor de iarnă readuce în atenția publicului concertele de colinde, producțiile de teatru și turneele simfonice care marchează finalul de an. Interesul pentru evenimentele culturale crește semnificativ, iar concertele lui Ștefan Hrușcă se numără printre cele mai căutate.

Prețurile biletelor la concertele lui Ștefan Hrușcă variază între 235 și 300 de lei, în funcție de oraș, iar ziua de 22 decembrie devine una dintre cele mai bogate în evenimente culturale, cu spectacole la TNB, concerte de colinde și debutul turneului „Regal vienez”.

Prețurile biletelor la Ștefan Hrușcă și programul turneului

Exemplele de tarife pentru sezonul 2024/2025 arată diferențe clare între orașe: la Deva, un bilet costă 235 de lei, în timp ce la Târgu Mureș și Iași prețurile minime sunt de 250 de lei. La Brașov, concertul are bilete de 300 de lei. Aceste valori oferă o imagine generală asupra costurilor pentru publicul interesat de turneul „Ștefan Hrușcă – Colinde”.

Seria de concerte este programată astfel: 22 decembrie – Târgu Mureș, Palatul Culturii 24 decembrie – Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” 25 decembrie – Brașov, Teatrul „Sică Alexandrescu” 26 decembrie – București, TNB Sala „Ion Caramitru”

Repertoriul include colinde tradiționale și piese consacrate, interpretate într-o formulă acustică adaptată spațiilor de concert.

Programul evenimentelor din 22 decembrie

Finalul anului aduce în București și în marile orașe o ofertă culturală variată, de la spectacole de teatru la concerte de colinde și producții simfonice. Printre artiștii prezenți în această perioadă se numără Oana Pellea, Marius Manole, Medeea Marinescu, Ștefan Hrușcă, Fuego, Orchestra di Teatro D’Opera Italiana și Orchestra Operei Vox.

La Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, ziua de 22 decembrie include două producții. În Sala „Ion Caramitru” se joacă „Regina mamă”, un spectacol despre relația complexă dintre o mamă și fiul ei, interpretat de Oana Pellea și Marius Manole. În paralel, Sala Studio găzduiește „Comedie din greșeală”, o farsă despre haosul din culisele unei premiere, cu Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Alex Bogdan, Elvira Deatcu, Diana Roman și Eduard Buhac.

Tot pe 22 decembrie începe și turneul „Regal vienez”, cu un program de valsuri, polci și momente coregrafice susținute de Orchestra di Teatro D’Opera Italiana, Orchestra Operei Vox, Corul și Ansamblul de Balet al Operei Vox. Seria continuă în mai multe orașe până la finalul lunii.

În aceeași perioadă, turneul „Fuego – Iarna colindelor mele” programează concerte la Ploiești, Brașov și Constanța, cu piese precum „Împodobește, mamă, bradul” sau „E vremea colindelor”.

