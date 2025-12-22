Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”

Cunoscuta clarvăzătoare Carmen Harra a vorbit recent despre posibilele evenimente care ar putea marca industria de divertisment din România în anul 2026.

Potrivit afirmațiilor sale, anul viitor ar putea aduce două despărțiri de proporții, care ar urma să surprindă atât publicul larg, cât și presa de profil.

Carmen Harra, previziuni despre viitorul showbizul românesc

În analiza sa, Carmen Harra susține că, deși 2026 se anunță a fi un an cu numeroase momente pozitive pentru multe persoane publice, există și situații inevitabile care pot schimba radical viețile acestora.

„Per total 2026 poate să fie un an de multe celebrări în viața oamenilor cunoscuți din România și în lumea întreagă, dar dacă în anii lor personali sunt divorțuri, decese sau așa mai departe, asta nu putem schimba. Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând la care nimeni nu se așteaptă, așa cum în 2025 a fost moartea lui Felix care a șocat-o pe Mihaela Rădulescu și a șocat pe toată lumea. Iată că nimeni nu s-ar fi așteptat la această separere care a venit printr-o moarte și care a fost foarte șocantă”, a declarat aceasta.

Ce le aduce 2026 vedetelor din România

Clarvăzătoarea a făcut și o serie de precizări legate de momentul în care aceste evenimente ar putea avea loc. Conform previziunilor sale, cele două divorțuri care ar urma să atragă atenția publicului s-ar putea produce în două perioade distincte ale anului viitor, una în sezonul de primăvară și cealaltă în a doua jumătate a lui 2026.

Carmen Harra a subliniat că anul în curs, 2025, a fost deja marcat de situații neașteptate în showbiz, iar tendința ar putea continua.

„Anul ăsta, 2025, a adus tot felul de șocuri la nivelul showbiz-ului la care nimeni nu s-ar fi așteptat. 2026 aduce două aspecte, poate și mai multe, dar două pe care eu le consider majore, una în primăvară și una în a doua parte a anului, unde lumea o să rămână surprinsă de întâmplările care vor avea loc. Showbiz-ul nu este ferit de niște experiențe mai puțin plăcute”, a mai spus aceasta.

