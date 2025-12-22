Acasă » Știri » Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”

Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”

De: David Ioan 22/12/2025 | 09:52
Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”
Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”

Cunoscuta clarvăzătoare Carmen Harra a vorbit recent despre posibilele evenimente care ar putea marca industria de divertisment din România în anul 2026.

Potrivit afirmațiilor sale, anul viitor ar putea aduce două despărțiri de proporții, care ar urma să surprindă atât publicul larg, cât și presa de profil.

Carmen Harra, previziuni despre viitorul showbizul românesc

În analiza sa, Carmen Harra susține că, deși 2026 se anunță a fi un an cu numeroase momente pozitive pentru multe persoane publice, există și situații inevitabile care pot schimba radical viețile acestora.

„Per total 2026 poate să fie un an de multe celebrări în viața oamenilor cunoscuți din România și în lumea întreagă, dar dacă în anii lor personali sunt divorțuri, decese sau așa mai departe, asta nu putem schimba. Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând la care nimeni nu se așteaptă, așa cum în 2025 a fost moartea lui Felix care a șocat-o pe Mihaela Rădulescu și a șocat pe toată lumea. Iată că nimeni nu s-ar fi așteptat la această separere care a venit printr-o moarte și care a fost foarte șocantă”, a declarat aceasta.

Ce le aduce 2026 vedetelor din România

Clarvăzătoarea a făcut și o serie de precizări legate de momentul în care aceste evenimente ar putea avea loc. Conform previziunilor sale, cele două divorțuri care ar urma să atragă atenția publicului s-ar putea produce în două perioade distincte ale anului viitor, una în sezonul de primăvară și cealaltă în a doua jumătate a lui 2026.

Previziunile lui Carmen Harra despre showbizul românesc în 2026. Sursa foto: Social media

Carmen Harra a subliniat că anul în curs, 2025, a fost deja marcat de situații neașteptate în showbiz, iar tendința ar putea continua.

„Anul ăsta, 2025, a adus tot felul de șocuri la nivelul showbiz-ului la care nimeni nu s-ar fi așteptat. 2026 aduce două aspecte, poate și mai multe, dar două pe care eu le consider majore, una în primăvară și una în a doua parte a anului, unde lumea o să rămână surprinsă de întâmplările care vor avea loc. Showbiz-ul nu este ferit de niște experiențe mai puțin plăcute”, a mai spus aceasta.

CITEŞTE ŞI: Carmen Harra, previziuni despre 2026 și noua etapă anormală în care intrăm până în 2033: „Creăm o altă realitate, iar omenirea parcă se trezește”

Ce a prezis celebra Baba Vanga pentru 2026. Omenirea se va întâlni cu o civilizație misterioasă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care se vor căsători în 2026, potrivit lui Neti Sandu. Vine anul cel mare pentru acești nativi!
Știri
Cele 3 zodii care se vor căsători în 2026, potrivit lui Neti Sandu. Vine anul cel mare pentru…
Andrew Tate a încasat o nouă lovitură după bătaia luată în ring! Peste 1 milion de lire sterline, luate direct din conturile lui
Știri
Andrew Tate a încasat o nouă lovitură după bătaia luată în ring! Peste 1 milion de lire sterline,…
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care se vor căsători în 2026, potrivit lui Neti Sandu. Vine anul cel mare pentru acești ...
Cele 3 zodii care se vor căsători în 2026, potrivit lui Neti Sandu. Vine anul cel mare pentru acești nativi!
Andrew Tate a încasat o nouă lovitură după bătaia luată în ring! Peste 1 milion de lire sterline, ...
Andrew Tate a încasat o nouă lovitură după bătaia luată în ring! Peste 1 milion de lire sterline, luate direct din conturile lui
Explozie puternică într-un bloc din Focșani, urmată de incendiu. Informații de ultimă oră
Explozie puternică într-un bloc din Focșani, urmată de incendiu. Informații de ultimă oră
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Test IQ | Geniile adevărate văd unde se ascund cei 3 crocodili în această mulțime de dragoni, în ...
Test IQ | Geniile adevărate văd unde se ascund cei 3 crocodili în această mulțime de dragoni, în doar 20 de secunde!
Program TV luni, 22 decembrie. Ce filme de Crăciun sunt transmise la TV?
Program TV luni, 22 decembrie. Ce filme de Crăciun sunt transmise la TV?
Vezi toate știrile
×