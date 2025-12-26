Preparatul de pe masa de Crăciun de care Lidia Buble nu se poate atinge: ”Nu îmi place!”

Lidia Buble le-a dezvăluit fanilor un lucru neștiut despre ea. Artista a recunoscut care este felul de mâncare de care nu se poate atinge, deși majoritatea oamenilor îl iubesc și este nelipsit de pe masa de Crăciun. La asta nu te așteptai!

Perioada Sărbătorilor a venit, iar vedetele își țin prietenii virtuali la curent cu ceea ce fac, timpul petrecut în familie și cadourile pe care le-au primit. Ei bine, Lidia Buble a vorbit și despre preparatul pe care nu îl poate mânca sub nicio formă și i-a luat prin surprindere pe fani.

Preparatul de pe masa de Crăciun de care Lidia Buble nu se poate atinge

Cu toate că nu este vegetariană, Lidia Buble nu poate mânca carne. Artista recunoaște că și-ar dori să poată și face efortul de a mânca acest aliment o dată pe săptămână, încercând astfel să introducă carnea în alimentația ei.

Lidia Buble vrea să înceapă să mănânce carne, dar îi este foarte greu. Prin urmare, meniul ei de Crăciun este unul foarte limitat și este format din ou fiert, roșii, castraveți, salată de vinete și altele, dar în niciun caz niciun preparat care conține carne.

„La mine e simplu, pentru că eu carne nu mănânc, nu pentru că aș fi vreo fițoasă, așa cum uneori își imaginează oamenii. Mă chinui să mănânc carne săptămânal, însă nu îmi place gustul, efectiv. „Nu pot să zic că e grav, pe partea aceasta alimentară, pentru că, oricum, eu și de Crăciun, și de Paște mănânc aceleași chestii: ou fiert, roșii, castraveți, salată de vinete, pâine, deci, la mine meniul este foarte restrâns.”, a spus vedeta.

CITEȘTE ȘI:

Cu cine își petrece Lidia Buble sărbătorile. Artista a fost mustrată de tatăl ei: „Mi-a zis să mă întorc acasă”

Lidia Buble, outfit check de senzație! Cât costă ținuta care uimit România: „Nu există limite sau bariere”