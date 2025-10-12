Mănânci mere din supermarket? Care sunt cele mai bune, potrivit lui Piedone. Analiza ex-șefului ANPC

Merele din supermarket ne otrăvesc? Piedone a făcut un experiment și a prezentat care sunt cele mai bune mere de mâncat și cum arată merele aduse din import.

Mulți români aleg merele din supermarketuri crezând că sunt cea mai sigură opțiune pentru o gustare sănătoasă. Totuși, ceea ce pare natural și lipsit de riscuri ascunde, uneori, surprize neplăcute. Pentru a aduce mai multă claritate asupra acestui subiect, Cristian Popescu Piedone a lansat o nouă serie de materiale video în care analizează alimentele de zi cu zi și le explică oamenilor ce este bine și ce ar trebui evitat. Primul episod al seriei este dedicat merelor, unul dintre cele mai consumate fructe în România.

Care sunt cele mai bune mere, potrivit lui Piedone

În materialul publicat recent, Piedone a mers prin mai multe magazine mari și a cumpărat soiuri diferite de mere, atât autohtone, cât și de import. Scopul a fost să observe diferențele dintre ele, de la aspect și gust până la miros și consistență. A pus accent pe detalii care trec adesea neobservate: luciul artificial al cojii, textura nefirească a fructului, semne care pot indica tratamente chimice menite să le prelungească durata de viață pe raft.

În urma comparațiilor, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a explicat, în stilul său, cum pot fi recunoscute merele mai naturale și care sunt cele mai potrivite pentru consum. Deși toate arată bine la prima vedere, diferențele apar atunci când sunt curățate și tăiate: unele se oxidează mai repede, altele au un miez sticlos, semn că au fost păstrate prea mult timp sau tratate cu substanțe pentru conservare.

Piedone a spus în experimentul lui că cele mai bune mere sunt cele românești, de la importatori locali. Acelea nu au nicio urmă de ceară pe ele și nu rămân mici după ce le pui la copt.

Merele din import sunt adesea mai lucioase și mai uniforme, însă acest aspect nu este întotdeauna un semn al calității. Fructele care arată „prea bine” pot fi tratate suplimentar pentru a rezista transportului și depozitării pe termen lung. În schimb, merele românești, deși mai mici și cu un aspect mai puțin perfect, pot fi mai gustoase și mai naturale.

Foto: Facebook

