Alertă maximă din cauza epidemiei de pestă porcină africană. Autoritățile din Spania au declarat stare de urgență

De: David Ioan 10/12/2025 | 08:16
Alertă maximă din cauza epidemiei de pestă porcină africană. Foto: Shutterstock

Autoritățile din Spania au instituit stare de urgență ca urmare a izbucnirii unei epidemii de pestă porcină africană. Decizia a fost luată pe fondul creșterii rapide a numărului de cazuri în rândul animalelor, boala fiind recunoscută pentru gradul ridicat de contagiozitate și pentru impactul devastator asupra fermelor.

În ultimele săptămâni, numărul infecțiilor a crescut alarmant, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri stricte pentru protejarea animalelor domestice și a fermierilor.

Spania, lovită de epidemia de pestă porcină africană

Situația a fost considerată suficient de gravă pentru a justifica instituirea stării de urgență, cu scopul de a limita răspândirea virusului.

Conform datelor oficiale, în luna noiembrie au fost confirmate cel puțin 13 cazuri de pestă porcină africană la porcii mistreți din zonele agricole din apropierea Barcelonei. Virusul, extrem de periculos pentru animale, a fost depistat în câmpurile din regiune, iar riscul ca acesta să ajungă în fermele din zonă a determinat guvernul catalan să ia măsuri drastice.

Executivul regional a decis să aplice restricții severe în 12 localități, unde starea de urgență este deja în vigoare. Locuitorii din aceste zone nu au voie să pătrundă în păduri, parcuri sau terenuri agricole, considerate potențiale focare de contaminare. Măsuri similare au fost extinse și în alte localități aflate pe o rază de aproximativ 80 de kilometri, unde riscul este mai scăzut, dar autoritățile au preferat să prevină eventuale noi focare.

Autorităţile au declarat stare de urgenţă

Impactul epidemiei nu se limitează doar la ferme. Autoritățile au anunțat că produsele din carne de porc provenite din zonele afectate vor fi restricționate. Importurile nu vor fi influențate, însă exporturile din regiunile neafectate pot continua.

”În urma izbucnirii epidemiei de pestă porcină africană în Spania, toate produsele din carne de porc proaspătă și alte produse afectate din regiunea afectată sunt restricționate. Exporturile din zonele din Spania care nu sunt afectate de boală pot continua în mod normal. Vom continua să monitorizăm situația și să revizuim toate măsurile”, au transmis autoritățile catalane.

Pesta porcină africană este o boală virală gravă, cu un grad ridicat de mortalitate în rândul animalelor. Infecția provoacă hemoragii interne și, în cele mai multe cazuri, duce la moartea porcilor. Printre simptomele frecvent întâlnite se numără pierderea apetitului, febra ridicată, apatia, apariția spumei la gură, vărsăturile și diareea.

Prin aceste măsuri, autoritățile încearcă să limiteze extinderea epidemiei și să protejeze atât fermele, cât și industria cărnii de porc din Spania, care ar putea fi grav afectată dacă virusul s-ar răspândi la scară largă. Situația rămâne sub monitorizare permanentă, iar restricțiile vor fi adaptate în funcție de evoluția focarelor.

România, țara cu cele mai multe focare de pestă porcină din Europa

