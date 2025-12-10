Acasă » Știri » E acuzat de crimă, dar fanele sunt moarte după el! Cine este Luigi, tânărul de 27 de ani, care l-ar fi ucis pe șeful unei companii mari

10/12/2025 | 08:20
Acuzatul Luigi Mangione, supranumit în presă „asasinul din Ivy League”, a apărut luni la tribunalul din Manhattan într-o ținută atent calculată — ceva între student și gentleman — cu sprâncenele atent îngrijite. Tânărul de 27 de ani, fost elev eminent la o școală privată de elită, a fost condus în sala de judecată în strigătele admiratoarelor.

Fanii în delir: cosplay, pancarte și admirație pentru „personajul negativ”

Zeci de susținători — unii îmbrăcați chiar ca personajul „Luigi” din Super Mario — s-au adunat în fața tribunalului, declarându-l pe Mangione un fel de erou național pentru că ar fi încercat, spun ei, să facă dreptate într-un „sistem de sănătate defect”. Asta în contextul în care el este acuzat că l-a ucis pe șeful unei companii mari de asigurări de sănătate pe un trotuar din Manhattan, în decembrie 2024.

Pe ecranele din sală au rulat imagini cunoscute publicului: capturi de ecran cu Mangione în timp ce și-a dat jos masca COVID pentru a zâmbi unei angajate la un hostel din Manhattan sau filmări cu arestarea lui spectaculoasă într-un McDonald’s din Altoona, Pennsylvania.

Soarta lui Luigi atârnă de un rucsac

Pe parcursul audierii, Mangione a zâmbit larg, a părut uneori mirat, alteori s-a sprijinit teatral pe mâna stângă — în timp ce procurorii difuzau fragmente din filmarea arestării. Apărarea susține că poliția i-ar fi încălcat drepturile când l-a interogat și i-a percheziționat rucsacul înainte de a obține un mandat. Însă miza procedurii este uriașă: în rucsac au fost găsite, potrivit anchetei, arma crimei și un caiet în care Mangione și-a explicat motivația.

Dacă judecătorul Gregory Carro va decide în favoarea apărării, procurorii ar putea pierde dovada cheie și, odată cu ea, un pilon central al cazului lor.

Dat de gol din cauza sprâncenelor

În timpul audierii, a fost reluat și apelul la 911 dat de managerul McDonald’s, care a descris momentul în care personalul a devenit suspicios: „Nu e chiar o urgență, dar am un client aici pe care alți clienți îl găsesc suspicios, pare a fi tipul care l-a împușcat pe CEO-ul din New York.” Managerul a adăugat sec: „Singurul lucru pe care îl poți vedea sunt sprâncenele lui.” — și se pare că tocmai sprâncenele lui stufoase au ajutat la identificarea lui.

În presupusul jurnal al lui Mangione, acesta se prezintă pe el însuși ca pe un răzvrătit: tânărul ar fi plănuit să se revolte „împotriva cartelului mortal al asigurărilor de sănătate, motivat de lăcomie” — și ar fi descris compania victimei ca pe „o companie care literalmente extrage forța vitală a oamenilor pentru bani.”

Costume la alegere pentru acuzatul stilat

Conform NY Post, un alt element care a atras atenția presei: documentele de la tribunal arată că, în loc de uniforme deținut, acuzatul poate alege dintre două costume, trei cămăși și trei pulovere — ceea ce înseamnă că, măcar vestimentar, Mangione rămâne prezentabil. În schimb, în plan legal el se confruntă cu acuzații grave, iar procurorii au cerut pedepse federale severe, inclusiv pedeapsa cu moartea pentru anumite capete de acuzare.

×