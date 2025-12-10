Fosta vedetă a României și-a bătut mama și copilul! „Am ordinul de protecție, căci a fost emis pe 6 luni”

De ceva timp, Alina Eriko s-a întors în România, însă se pare că problemele ei nu s-au terminat. Deși pentru o perioadă a încercat să își pună viața în ordine, se pare că un nou episod nefericit a avut loc. Fosta vedetă a răbufnit și a avut un episod violent. Mama și copilul i-au fost victime.

După o perioadă lungă în care a stat departe de România, tocmai în Marea Britanie, Alina Eriko s-a întors în țară, la familia ei. Însă, odată ajunsă aici, problemele ei nu s-au terminat. Din cauza consumului de substanțe interzise bruneta a recidivat.

Mai exact, se pare că Alina Eriko a fost protagonista unui episod violent în familie. Aceasta și-ar fi lovit mama, dar și unul dintre copii. Astfel, femeia a pus piciorul în prag, a sesizat poliția, iar pe numele Alinei Eriko s-a emis un ordin de restricție pe o perioadă de 6 luni. Aceasta nu mai are voie să se apropie de mama sa și de copil până în luna martie.

„E mai bine acum Alina. În continuare am ordinul de protecție, căci a fost emis pe 6 luni. Alina este bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu avem voie să luăm legătura, pentru că avem această restricție, nu putem. Ea nu locuiește cu noi, pentru că nu are voie să se apropie de mine, de copii. Ea locuiește singură, stă cu chirie. Mi-au zis apropiații că este bine. Ordinul de protecție se ridică în martie, vedem atunci cum se prezintă ea și dacă trebuie sau nu prelungit”, a declarat mama Alinei Eriko.

Mama Alinei Eriko și-a iertat fiica

În ciuda episodului violent, mama Alinei Eriko spune că și-a iertat fiica. Tot ce își dorește acum este ca ea să își pună viața în ordine și să se întoarcă în sânul familiei, după ce ordinul de restricție expiră.

„Mi-a trecut piciorul, sunt bine… Asta e, e copilul meu. Capul sus și mergem înainte. Am iertat-o, ca părinte cum să nu o iert? Copiii ei sunt la mine, merg la școală. Băiatul e în clasa a IX-a, fata e în clasa a II-a”, a mai spus mama Alinei Eriko.

