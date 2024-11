Alina Eriko, primele declarații despre viața din Birmingham: „Cerșesc de opt ani la aceleași magazine”

În urmă cu ceva ani, Alina Eriko era pe val și era una dintre prezențele admirate din showbiz. Însă, ultima perioadă a vieții sale a fost destul de grea, iar „Pantera Neagră” a ajuns pe străzi și cerșește pentru a face rost de bani. Mai mult, aceasta se confruntă cu dependența de substanțe interzise, iar în ultimul timp niște fotografii ce o arată într-o stare deplorabilă au devenit virale. Acum, Alina a făcut primele declarații despre viața din Birmingham și spune cum a ajuns să cerșească pe străzi.

În urmă cu ceva timp, Alina Eriko făcea partea din lumea bună a Capitalei și prezența ei pe micile ecrane era îndrăgită. Însă, după ce s-a retras din televiziune, viața acesteia s-a degradat și a ajuns într-o situație grea, din care pare că nu mai are scăpare. Dependența de substanțele interzise a pus-o la pământ și a trimis-o pe străzi, la cerșit. Acum, femeia a vorbit despre situația în care a ajuns și a dat mai multe detalii din viața sa.

După ce a ieșit din lumina reflectoarelor numeroase probleme au apărut pentru Alina Eriko, multe dintre ele generate de dependența de substanțe interzise. În ultima perioadă, aceasta a trăit în Anglia, iar viața ei de acolo nu a fost una prea roz. „Pantera Neagră” a ajuns într-o stare deplorabilă, iar în mediul online au apărut mai multe imagini cu ea. Alina Eriko a apărut fără dinți și cerșind pe străzi.

După toate aceste lucruri, se pare că „Pantera Neagră” a decis să rupă tăcerea, iar în cadrul unui live pe TikTok a făcut primele declarații despre ce se întâmplă în viața ei. Aceasta a subliniat că acelea pe care le-a ajutat de-a lungul timpului s-au întors împotriva sa și o fac acum de râs în mediul online. De asemenea, Alina Eriko nu s-a ferit să spună că în ultima perioadă din viața ei și-a câștigat banii cerșind.

„Nu am știut că pe răul altuia se trăiește așa de bine pentru că eu am trăit cu alte concepții de viață. Câteva din ele, care erau amărâte, le luam de le dădeam de încălțat, le dădeam țigări și bani, 5 lei, 10 lei, 20 de lei, pentru că știam că folosesc (…) Nu mi-e rușine să spun cum facem banii pentru că toate facem banii la fel. Nu ne convine la niciuna să stăm la fabrică să muncim 12 ore, dar dacă vrei să muncești normal, în fabrică, trebuie să fii în regulă cu totul (…) Ce batjocură am putut să trăiesc. Să cerșesc de 8 ani la aceleași magazine. M-a filmat lumea. M-au filmat fetele astea drăguțe”, a spus Alina Eriko, într-un live pe TikTok.