Florin Piersic s-a întors! Cum arată după un an de suferință

Florin Piersic a trecut cu bine de provocările din ultima perioadă, iar acum le-a dat fanilor o veste excepțională. Titanul cinematografiei românești se întoarce pe micile ecrane. Renumitul actor a apărut într-un filmuleț în cadrul căruia a mărturisit că emisiunea Piersic Show va fi difuzată de Florii, duminică, 13 aprilie 2025.

Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, a trecut în anul 2024 prin momente extrem de dificile, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate care i-au pus viața în pericol. Actorul, ajuns la vârsta de 89 de ani, a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe pentru extragerea unei proteze de genunchi ce devenise o sursă de infecție gravă. Perioada de recuperare a fost lungă și plină de provocări, însă acum se simte mult mai bine și este pregătit să își încânte fanii.

Seara trecută, Florin Piersic și-a luat fanii prin surprindere cu un anunț extraordinar. Titanul cinematografiei românești a anunțat că se întoarce pe micile ecrane duminică, de Florii. Emisiunea Piersic Show va putea fi urmărită în data de 13 aprilie 2025, la TVR, începând cu ora 19:00.

De asemenea, renumitul actor s-a filmat în timp ce le spunea câteva cuvinte speciale fanilor săi, iar aceștia s-au bucurat să vadă că se simte bine, după timpul petrecut la mănăstire. La acea vreme, o serie de imagini îngrijorătoare au făcut înconjurul internetului.

Emisiunea Piersic Show are o însemnătate importantă pentru marele actor. Mai mult decât atât, Florin Piersic a vorbit, în cadrul unui interviu, despre legătura profundă pe care o are cu Televiziunea Română.

„Pentru mine, TVR nu este doar o televiziune, ci parte din sufletul acestui popor. Aici am râs, am plâns, am trăit alături de români și am spus povești care ne-au unit. A fost un vis pe care l-am trăit în fața camerelor, un vis în care m-am întâlnit cu oameni pe care îi admir și îi iubesc. Pentru mine, aceste episoade nu sunt doar emisiuni – sunt bucăți din inima mea”, a spus marele actor la TVR Cluj.