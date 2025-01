Primele imagini cu Florin Piersic, după ce s-a retras la mănăstire. E de nerecunoscut! VIDEO

O serie de imagini emoționante cu Florin Piersic au făcut înconjurul internetului. Marele actor a fost filmat la scurt timp după o ședință de recuperare medicală, iar oamenii au observat că este vizibil slăbit. Totuși, în videoclip, titanul cinematografiei române a mărturisit că se simte mai bine și a oferit detalii despre procedurile pe care le face.

Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, a trecut în acest an prin momente extrem de dificile, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate care i-au pus viața în pericol. Actorul, ajuns la vârsta de 88 de ani, a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe pentru extragerea unei proteze de genunchi ce devenise o sursă de infecție gravă. Perioada de recuperare a fost lungă și plină de provocări.

Florin Piersic s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, motiv pentru care a apelat la o serie de proceduri medicale mai puțin cunoscut. Marele actor s-a recuperat cu ajutorul abordării holistice, practicată de medicul osteopat, părintele Timotei.

Potrivit site-ului clinicii medicale la care a apelat, această tehnică are la bază principiul holografic, conform căruia „partea este cuprinsă în întreg și întregul se reflectă în fiecare parte”. Programele de recuperare nu se adresează doar părților suferinde, ci tuturor structurilor.

„Am ajuns în mâna dumneavoastră, văzându-l pe domnul Gabi, care lucrează la emisiunea pentru sate, l-am văzut și v-am văzut pe dumneavoastră, procedurile pe care le faceți cu dumnealui, ceea ce pe mine, sincer să fiu, m-a impresionat. M-a impresionat pentru că n-am văzut până acum.

Am venit așa cum am venit. Acum, sigur că în clipa în care m-am ridicat pe patul ăsta și stau așa cum stau, parcă, de ce să nu vă spun, așa cred eu, că mă simt mai bine. Am ceva… poate că s-a întâmplat cu mine. Adevărul e că nu îmi dau seama. Probabil că mai mult de mobilitate.”, a povestit Florin Piersic într-un filmuleț postat pagina de TikTok a clinicii medicale.