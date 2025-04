Răsturnare de situație după accidentul suferit de Bella Santiago la schi. Ce au descoperit medicii în timpul operației

Bella Santiago a oferit noi detalii despre starea ei de sănătate. În urmă cu aproximativ două luni, fosta concurentă Power Couple a avut un accident la schi și a fost nevoită să se opereze la genunchi. Cântăreața a mărturisit că, în cadrul intervenției, medicii au observat un amănunt neașteptat. Află, în articol, prin ce momente dificile a trecut artista și cum se simte acum.

În urmă cu aproximativ două luni, Bella Santiago a fost protagonista unui eveniment nefericit. În timp ce se afla pe pârtia de schi, artista a suferit o accidentare la picior. Deși a crezut că este o căzătură banală, fosta concurentă de la Power Couple s-a confruntat cu dureri extrem de mari. Nici recuperarea nu este deloc ușoară.

„A venit Ambulanța pe pârtie. Mi-au spus că este doar întindere de ligament și pot să mă recuperez acasă. Am așteptat două săptămâni, dar după două săptămâni simțeam că doare din ce în ce mai rău. S-a desumflat și eu cu soțul meu am decis să facem un RMN și am ajuns că trebuie să mă operez. M-am simțit mai bine după operație pentru că înainte de operație nici nu puteam să mă mișc, să întind piciorul. Pentru mine a fost șocant, nu voiam să mă operez”, a declarat Bella Santiago, în urmă cu ceva timp, la Xtra Night Show.